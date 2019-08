Asteroide gigante vai passar “perto” da Terra no dia 10

São Paulo – Um asteroide com mais de 560 metros de diâmetro vai passar perto do planeta Terra no próximo sábado (10). Chamado de 2006 QQ23, o corpo celeste vai estar há 7,48 milhões de quilômetros do solo terrestre, conforme apurado pela Fox News. A distância é considerada curta para a Nasa, agência espacial americana, mas não representa qualquer preocupação em relação a impacto.

O pedregulho que é maior do que o Empire State Building, que mede 381 metros de altura, está em órbita do Sistema Solar desde 1901. Em janeiro de 2017, o pedregulho já havia passado próximo do nosso planeta.

Apesar de grande, ele é considerado lento já que viaja a uma velocidade de 16.737 km/h. Para efeito de comparação, o corpo celeste 2019 OK, que transitou próximo da Terra recentemente, tinha velocidade de 70.000 km/h.

“Esse é uma das aproximações mais próximas da Terra por um asteroide que já identificamos”, disse Michael Brown, professor da Universidade Monash, em entrevista ao The New York Post.