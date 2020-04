Asteroide gigante vai passar perto da Terra nesta quarta (29)

Quem tiver um telescópio amador poderá ter a sorte de observar a passagem do asteroide gigante 1998 OR2 pelas proximidades do planeta Terra. O corpo espacial que tem entre 2 e 4 quilômetros de distante poderá ser visto por volta das 6h54 desta quarta-feira (29).

Segundo dados da Agência Espacial Europeia (ESA), o OR2 viaja a 8,7 km/s e apesar de ser considerado gigante e passar próximo da Terra, não há qualquer risco de colisão com o planeta. Em seu ponto mais próximo, a rocha estará mais de 6 milhões de quilômetros da superfície terrestre. Para efeito de comparação, a Lua está 380 mil quilômetros distante.

Descoberto em 1998, no Havaí, o asteroide é um dos mais brilhantes que passarão por perto. Ponto curioso é que, como mostra uma fotografia do asteroide tirada pelo Observatório Arecibo, em Porto Rico, o corpo espacial parece estar usando uma máscara. Seria conveniente em relação ao estado de quarentena por conta do novo coronavírus.

Como observar

Para ser visto, é necessário o uso de um telescópio amador e estar em um ambiente com pouca poluição luminosa. Ou seja, o mais escuro possível. Quem não tiver o equipamento, uma saída pode ser recorrer à tecnologia. A passagem do asteroide poderá ser vista online pelo site The Virtual Telescope.

Quem não aproveitar a ocasião terá que esperar pelo menos até 2031 para que o fenômeno se repita. Mas, neste caso, pela mudança de trajetória, o asteroide poderá estar há menos de 2 milhões de quilômetros do nosso planeta.