As pessoas decidem estas 11 coisas sobre você assim que te conhecem

São Paulo – Grande parte da impressão que as pessoas criam sobre as outras vem de características que estão além do controle: cheiro, traços faciais, tom de voz, dificuldade para enxergar ou grau de calvície, por exemplo. Há muitos anos, a ciência tenta decifrar como se dão as primeiras impressões, em que se baseiam e o que fazer para emitir os sinais corretos quando conhecer alguém pela primeira vez.

O site Business Insider elaborou uma lista com 11 características que as pessoas decidem umas sobre outras assim que se conhecem. Confira a seguir:

1. Alto status

Um estudo publicado em 2010 por psicólogos holandeses afirma que pessoas que usam roupas de marca (como Tommy Hilfiger e Lacoste) são consideradas pertencentes a um status social maior que pessoas que não usam roupas assinadas.

“As percepções não diferiram em nenhuma das outras dimensões que podem afetar o resultado das interações sociais “, escreveram os autores.” Não houve diferenças na atratividade, gentileza e confiabilidade percebidas”.

2. Confiabilidade

Pesquisadores da Universidade de Princeton descobriram que uma pessoa decide se a outra é confiável em um décimo de segundo. Para o estudo, um grupo deveria avaliar, em 100 milisegundos, se um pessoa era atraente, competente, simpática, agressiva e confiável. As respostas foram bastante semelhantes às de um segundo grupo, para o qual não foi dado tempo limite de resposta.

Os psicólogos afirmam que esse julgamento se baseia principalmente no formato do rosto. Traços mais delicados e infantis são percebidos como mais confiáveis. Se esse não é o seu caso e mesmo assim você queira transmitir mais confiança, sorria mais, incline-se para a frente, olhe as pessoas nos olhos e imite a linguagem corporal de seu interlocutor.

3. Orientação sexual

Uma pesquisa de 2008 feita no Reino Unido afirma que as pessoas podem “ler” a orientação sexual de um homem em um vigésimo de segundo. “A percepção rápida e precisa da orientação sexual masculina pode ser apenas mais um sintoma de um mecanismo cognitivo rápido e eficiente para perceber as características dos outros”, escreveram os autores Nicholas O. Rule e Nalini Ambady.

4. Inteligência

Basicamente, olhe seu interlocutor nos olhos. Um estudo de 2007 feito na Califórnia descobriu que esse era um “comportamento chave” para aumentar a percepção de inteligência, relacionando-se com o QI. Além disso, segundo o site, usar óculos de aros grossos e falar com expressividade também ajudam.

5. Promiscuidade

Os estereótipos são grandes responsáveis por definir as impressões no subconsciente humano. Prova disso é um estudo britânico que analisou a impressão que mulheres com tatuagens causavam nos interlocutores. Os resultados apontaram elas eram percebidas como menos atraentes, bêbadas e mais promíscuas que as mulheres que não tinham o corpo tatuado.

6. Traço dominante

Curiosamente, ser careca ou ter a cabeça raspada faz com que homens pareçam mais dominantes em um grupo do que colegas com cabelo. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia descobriu o fato usando modelos reais e fotos manipuladas digitalmente. “Homens cujos cabelos foram removidos digitalmente eram percebidos como mais dominantes, mais altos e mais fortes que suas versões reais”, afirmava o estudo.

7. Sucesso

Um estudo de 2013 exibiu imagens de homens vestidos com trajes sob medida e trajes de catálogo por apenas cinco segundos aos participantes, e comprovaram que os ternos do tamanho exato dava a aparência de “bem sucedido” aos homens.

“Com base nas evidências deste estudo, parece que os homens podem ser aconselhados a comprar roupas que sejam bem ajustadas, pois podem melhorar positivamente a imagem que elas comunicam aos outros”, escreveram os autores.

8. Potencial de ser promovido

Um estudo canadense de 2011 perguntou aos participantes quais modelos tinham mais chances de ganhar mais dinheiro em uma série de profissões e quais poderiam ser promovidos rapidamente. As imagens com homens vestidos com trajes de negócios obtiveram resultados muito melhores que os que vestiam trajes casuais.

9. Comportamento aventureiro

Até mesmo a maneira de andar emite sinais que são transformados em impressões pelas outras pessoas. Um estudo de 2012 exibiu aos participantes vídeos de 26 estudantes caminhando de maneiras diferentes. Apenas alguns passos foram suficientes para transmitir alguns traços de personalidade.

Um andar mais “solto” era associado a extroversão e aventura, enquanto passos mais cuidadosos classificavam as pessoas como neuróticas.

10. Potencial para namorar

Um estudo da Universidade de Minessota sobre namoro online revelou que apenas uma foto pode dizer em segundo se alguém é “namorável”. Quanto mais as pessoas pareciam extrovertidas, abertas e emocionalmente estáveis em suas fotos de perfil, mais obtinham sucesso nos sites.

Porém, a resposta era condicionada ao gênero dos participantes. Enquanto homens com as características citadas foram bem sucedidos, as mulheres que pareciam mais confiantes e ambiciosas se decepcionavam com a tarefa de marcar encontros

“Estes resultados sugerem que as primeiras impressões baseadas em fotos podem influenciar a decisão de contatar um parceiro em potencial, mesmo depois de aprender outras informações relevantes sobre a pessoa”, escreveram os pesquisadores.

11. Amigo ou inimigo

Pelo cheiro. É assim que definimos se uma pessoa pertence a nossa família ou grupo social próximo, podendo nos oferecer apoio por serem parecidos conosco, de acordo com uma psicóloga italiana.

Assim, um cheiro muito diferente em alguém pode informar ao cérebro que a pessoa não tem os melhores interesses em mente.