As duas maiores cobras do mundo lutaram–e ambas perderam

São Paulo – Uma foto circulou nos fóruns e redes sociais nesta semana mostrando duas cobras que morreram em combate entre si.

Uma delas é a cobra-real (Ophiophagus hannah), que é a maior cobra venenosa do mundo, chegando a ter até 6 metros de comprimento.

A outra é a píton-reticulada (Python reticulatus), a maior cobra do mundo. Constritora, ela não é peçonhenta, mas chega a ter até 6,5 metros de comprimento. Apesar de existirem casos em que ela matou humanos, ela não é tradicionalmente perigosa para nós–ao contrário da cobra-real.

A foto foi publicada no site Imgur (veja aqui) e não vem com muita história sobre os fatos. O fotógrafo é desconhecido. Entretanto, Coleman Sheehy, do Museu de História Natural da Flórida disse para a National Geographic que a briga das cobras provavelmente aconteceu no sudeste da Ásia, onde as espécies podem se encontrar.

“É louco, mas é algo que eu posso ver acontecendo…é um mundo perigoso lá fora, para comer, outras cobras grandes e outros animais podem matar você”, afirmou Sheehy à publicação.