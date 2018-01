Aranha descoberta no Brasil ganha nome inspirado em GoT

Pesquisadores do Instituto Butantan também assistem – e gostam muito de – Game of Thrones. Duvida? Pois saiba que sete aranhas foram recentemente descobertas no Pará – e uma delas foi homenageada por um personagem da história criada por George R. R. Martin.

A escolha, é claro, não podia ser mais acertada: a Ochyrocera varys é uma clara homenagem ao personagem Lord Varys, também conhecido como “O Aranha”.

Conheça as outras seis espécies descobertas por Antonio Brescovit, Igor Cizauskas e Leandro Mota que também receberam homenagens de grandes obras da literatura.

Ochyrocera atlachnacha —Atlach-Nacha é uma aranha gigante com um rosto humanoide e que vive em cavernas subterrâneas a uma montanha, criadas por H. P. Lovecraft.

Ochyrocera laracna — Laracna é a famosa aranha que tenta devorar Frodo e Sam nas subidas de Mordor em O Senhor dos Anéis.

Ochyrocera ungoliant — Mostrando que são fãs hardcore de fantasia, os pesquisadores nomearam esta espécie em homenagem à mãe do personagem Shelob, do livro O Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.

Ochyrocera aragogue — Lembram-se da aranha enfrentada por Harry Potter e Ron Weasley em Harry Potter e A Câmara Secreta? Agora ela ganhou uma xará paraense.

Ochyrocera misspider — Este é um exemplar fofo, lembrando a coleção de livros Miss Spider, criada por David Kirk.

Ochyrocera charlotte — Charlotte é a aranha do livro infantil A Menina e O Porquinho, escrito em 1952 por E. B. White.

