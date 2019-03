Aranha descoberta na Colômbia recebe nome de vilões de Star Wars

Washington – Uma equipe de cientistas encontrou um novo gênero de aranha na Colômbia e o batizou de “Stormtropis”, em homenagem aos stormtroopers, os soldados do Império da saga “Star Wars”, segundo informou um estudo publicado na revista científica “ZooKeys” nesta quinta-feira (14).

Apesar de existir nas regiões norte e central da América do Sul, a presença das aranhas de patas calvas na Colômbia nunca tinha sido confirmada até a pesquisa de Carlos Perafán e Fernando Pérez-Miles, da Universidade da República do Uruguai, e de William Galvis, da Universidade Nacional da Colômbia, que encontraram seis espécies não conhecidas no país.

Quatro delas não se encaixam em nenhum gênero existente e os especialistas decidiram então chamá-lo de “Stormtropis”.

As aranhas de patas calvas, consideradas as mais enigmáticas da ordem das migalomorfas, constituem uma família de apenas 11 espécies, todas elas parecidas e de tamanhos entre pequeno e médio, cuja classificação tinha sido tema de debate durante muito tempo.

Por serem muito semelhantes entre si e pela capacidade de camuflagem, os cientistas escolheram homenagear os soldados do Império da saga “Star Wars”.

Uma das caraterísticas mais importantes destas aranhas (da família Paratropididae) é a sua capacidade de aderir partículas de terra à pele, o que faz com que ela se confunda com o ambiente.

“Os stormtroppers são soldados da maior força terrestre do Império galáctico. Estes soldados são muito parecidos uns com os outros, com alguma capacidade de camuflagem, mas com movimentos poucos habilidosos, como este novo grupo de aranhas”, argumentaram os pesquisadores no artigo.

Uma das novas espécies, a Stormtropis muisca, tem os maiores registros de altitude para esta família, já que foi detectada a uma altura de pelo menos 3.400 metros nos Andes centrais.

Uma das descobertas mais interessantes a respeito desta aranha é que em vários casos elas se escondem nas paredes de barrancos e na terra, um tipo de comportamento que até agora não tinha sido notado e que sugere uma adaptação secundária na intenção destes animais em explorar outro tipo de habitat.

De acordo com os especialistas, as aranhas de patas calvas estão presentes não apenas na Colômbia, mas tendem a ser bastante comuns também em outros países.