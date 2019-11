Mudanças climáticas devem gerar prejuízo de US$ 7,9 trilhões até 2050

São Paulo – Animais, seres humanos e diversos ecossistemas têm suas vidas prejudicadas pela mudança climática. E, de acordo com a empresa britânica Economist Intelligente Unit, que produz relatórios econômicos para diversos países, a economia mundial também: levando em conta os países com as 82 maiores economias em âmbito global, o prejuízo financeiro gerado pela crise climática, que afeta todo o planeta Terra, pode chegar a até 7,9 trilhões de dólares.

Os pesquisadores da companhia que se envolveram na pesquisa relataram ter descoberto que os países que estão em desenvolvimento terão maior prejuízo no âmbito financeiro do que os já desenvolvidos, que são considerados os mais ricos.

John Ferguson, diretor de análise da empresa comentou que os países com maior capacidade financeira são mais resistentes aos impactos negativos das consequências do aquecimento global.

“Os países mais ricos são realmente capazes de ser mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas, então isso realmente ameaça as trajetórias de crescimento do mundo em desenvolvimento à medida que tentam alcançar o mundo desenvolvido”, disse Ferguson para a AFP.

De acordo com a pesquisa, países da África, como a Angola, terão o Produto Interno Bruto reduzido – o país do sul-africano deve perder cerca de 6,1%, sendo o país do continente africano que mais deve sofrer com o prejuízo econômico. Além disso, a Angola também é um dos países da África que mais possui ecossistemas em risco, visto que as mudanças climáticas aumentaram consideravelmente o nível do mar e trouxe ondas mais agressivas para seu território, além de ser um local propenso a sofrer com secas.

Por outro lado, a pesquisa também apontou que os Estados Unidos estão entre as nações economicamente mais privilegiadas, de modo que sofrem menos com os efeitos das crises de clima globais. Isso se dá, principalmente, pelo fato de terem um grande setor de pesquisa e desenvolvimento, embora tenham criado uma política de “revés temporário” aos impactos gerados pelo clima. Países como Nigéria, Egito, Bangladesh e Venezuela, estão entre os que também terão problemas futuros, sofrendo com a perda porcentual de cerca de 5% seus PIBs.

Os pesquisadores apontaram, também, que um mundo sem as mudanças climáticas poderia ter uma economia de 258 trilhões de dólares no início da década de 2050. Mas, com as consequências causadas pela alteração climática, o alcance até 2050 deve chegar a cerca de 250 trilhões de dólares. Os autores do estudo declararam que é necessário uma movimentação global para alterar as previsões: “Os países em desenvolvimento não podem fazer isso sozinhos. É preciso haver um esforço global coordenado para lidar com os impactos de que estamos falando”, disse Ferguson em comentário no estudo.