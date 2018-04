App ajuda a criar bons hábitos com base na análise do seu DNA

São Paulo – Você já tentou seguir à risca suas resoluções de Ano-Novo? Provavelmente não ficará muito animado se pegar a lista de metas hoje e avaliar seu progresso. Um novo aplicativo promete ajudar você a criar bons hábitos, seja comer melhor ou ir à academia, com sugestões obtidas a partir da análise do seu DNA.

Chamado InYou, o app oferece um programa, ao custo de 2.200 reais, por meio do qual o usuário faz a coleta de amostras de material genético para enviá-las aos laboratórios da Pathway Genomics, nos Estados Unidos. Com base no relatório de cada pessoa, uma equipe de médicos e nutricionistas monta o programa, composto de 21 metas para melhorar a alimentação, prática de exercícios, consumo de água e meditação.

Daniel Lindenberg, CEO da ADH (Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A.), criadora do InYou, o usuário precisa, além de fornecer amostra de DNA, preencher um questionário sobre seu estilo de vida atual. Para manter o engajamento, o aplicativo aposta na gameficação, ou seja, você ganha pontos por atingir seus objetivos. “A motivação está ligada a três coisas: desafio, conquista e recompensa. O tempo todo trabalhamos esses conceitos na plataforma. São desafios, conquistas e recompensas diários, semanais e mensais”, afirma Lindenberg, em entrevista a EXAME.

–

O programa não almeja prevenir doenças que podem ser indicadas na sua composição genética. A ideia é ajudar a consolidar hábitos saudáveis, de acordo com os dados contidos no DNA. “É interessante saber se você tem assimilação maior a algum tipo de dieta, para descobrir o que melhor se adapta a você. Os genes nos trazem informações sobre a nutrigenómica [ciência que estuda relação entre os nutrientes e a genética] e a atividade física da pessoa”, diz o CEO da ADH.

“Combinamos a informação do DNA com os hábitos de vida das pessoas. O que consta no nosso DNA pode se estressar de acordo com o nosso estilo de vida. Se a pessoa tem predisposição para ganhar peso e não faz atividade, ele tem chance de ter problemas no futuro”, diz.

A cada semana, um novo hábito é trabalhado na plataforma para ajudar a pessoa a incorporá-lo ao seu dia a dia. Notificações e conteúdos que justificam o novo comportamento são oferecidas como ferramentas para usuário não só se condicionar a ele, mas também entender seus benefícios.

O InYou tem versões para Android e iPhone e compete com aplicativos menos sofisticados para criação de hábitos, como Habit, 42Goals, TinyHabits, Coach.me e Momentum.