Aplicativo do governo avalia se você pode estar infectado com coronavírus

São Paulo – Um novo aplicativo lançado pelo Ministério da Saúde ajuda a população brasileira a entender mais sobre o coronavírus da China e até mesmo a avaliar se os sintomas apresentados podem ser do Covid-19. O aplicativo chamado “Coronavírus – SUS” é gratuito e pode ser baixado em smartphones com sistema operacional Android e em iPhone.

O software apresenta notícias em tempo real e dicas para se prevenir do Covid-19. Além disso, o app também apresenta um mapa, com base em sua localização, que identifica os postos de saúde públicos mais próximos.

No entanto, a principal função do aplicativo é a análise da condição de saúde do usuário. Caso esteja se sentindo mal e com possíveis sintomas do vírus, o indivíduo pode responder questões no aplicativo que avaliam o risco de infecção.

Ao tocar no botão “Está se sentindo mal?”, o possível paciente tem que selecionar os sintomas que apresenta no momento, para qual país viajou e se teve contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado de coronavírus nos últimos 14 dias.

Respondidas as questões, o app avalia a condição do usuário e o aconselha – ou não – a procurar atendimento médico, dependendo da urgência e necessidade. Confira, abaixo, uma reprodução de duas das ferramentas citadas acima:

Captura de tela do aplicativo “Coronavírus – SUS”

O aplicativo é parte da campanha do Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre o perigo do vírus. De acordo com o órgão, as dicas e conteúdos presentes no app serão lançados nas plataformas e redes sociais.

Até o momento, o Brasil registrou mais de 400 casos suspeitos de coronavírus, com a maioria deles sendo em São Paulo.