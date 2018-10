Apenas psicopatas sentem atração por outros psicopatas, diz estudo

São Paulo – Apesar do alto grau de confiança e do carisma infame que muitas pessoas com traços de psicopatia podem apresentar, a realidade é que personalidade delas não é muito atraente para pessoas reconhecidamente não-psicopatas, desmistificando a ideia de que “os opostos se atraem”–ao menos para pessoas com essa condição. Em vez disso, pessoas sem empatia geralmente escolhem como pretendentes indivíduos igualmente frios e calculistas.

É o que indica uma pesquisa feita com 700 pessoas que foi conduzida por psicólogos da Universidade Emory, em Atlanta, e publicada na última semana. Os entrevistados davam informações sobre sua própria personalidade e, em seguida, construíam um parceiro ideal para um namoro rápido, um relacionamento de curto prazo ou um relacionamento de longo prazo, baseado em 70 características diferentes de personalidade.

De modo geral, pessoas com fortes traços de personalidade psicopata não eram vistas como uma opção desejável para relacionamentos de curto e médio prazos. No máximo, uma aventura curta.

Homens se atraem mais por psicopatas

Em comparação, os participantes do sexo masculino respondiam mais positivamente aos traços psicopatas que as mulheres. “Quando as estudantes de graduação construíram o parceiro ideal para um relacionamento de namoro, no curto prazo e no longo prazo, suas preferências românticas absolutas por traços psicopatas foram baixas em média”, escrevem os autores do estudo.

A conclusão imediata é que as mulheres não acham atraentes os perfis que se associam indiretamente aos psicopatas. Além disso, traços como falta de culpa e alto senso de valor, conhecidos como traços de psicopatia do ator 1, eram geralmente considerados mais preferíveis do que traços como egocentrismo e impulsividade, referidos como traços de psicopatia do Fator 2.

Mesmo com esses resultados, os pesquisadores alertam que as auto-declarações podem não corresponder à prática. Uma pessoa pode dizer que não se sente atraída por características encontradas em psicopatas, mas perder a cabeça diante de alguém com o charme e a frieza característicos de quem convive com esse distúrbio mental.