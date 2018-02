Ansiedade pode turbinar a memória

Tarefas do dia-a-dia podem se tornar muito complicadas para pessoas com o transtorno de ansiedade – mas, segundo um estudo publicado no jornal científico Brain Sciences, um nível moderado de ansiedade pode turbinar a nossa memória.

Pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, recrutaram 80 alunos diagnosticados com ansiedade – e divididos aleatoriamente em dois grupos. Todos foram expostos a palavras escritas sobre imagens que tinham conteúdo negativo (como um acidente de carro) ou neutro (um barco laranja). Um dos grupos tinha a tarefa mais desafiadora: responder se as palavras de cada tela representava um objeto vivo ou não. O outro grupo pegou moleza: apenas devia checar se a letra “a” aparecia nas palavras exibidas.

Os resultados mostraram que participantes com níveis controláveis de ansiedade memorizaram mais detalhes. No grupo que só precisava identificar a letra “a”, os voluntários com níveis de ansiedade mais altos se lembraram melhor das palavras relacionadas a imagens negativas, por exemplo.

Segundo Myra Fernandes, professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Waterloo e coautora do estudo, há uma explicação para isso. “Em algum grau, há um nível positivo de ansiedade que beneficia a memória”, falou à Business Insider. “Mas nós sabemos, por outras pesquisas, que altos níveis de ansiedade podem impactar negativamente a memória e a performance”, alertou.

*Este conteúdo foi originalmente publicado na Superinteressante