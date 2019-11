Açúcares importantes para a vida são encontrados em meteoritos

Washington, 18 nov (EFE).- Cientistas identificaram a presença de ribose e outros açúcares em meteoritos, o que pode indicar a origem extraterrestre dessas substâncias, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira pela revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

“Os açúcares são moléculas essenciais para todos os organismos vivos terrestres e operam em muitos processos biológicos”, escreveram os cientistas liderados por Yoshihiro Furukawa, do Departamento de Ciências da Terra na Universidade Tohoku, de Sendai, no Japão. A ribose é particularmente essencial como bloqueio na construção do ácido ribonucleico (RNA), um dos dois ácidos no núcleo das células junto com o desoxirribonucleico (DNA).

“Esses açúcares poderiam ter sido armazenados tanto em informação como catalisando reações na vida primitiva da Terra. Os meteoros contêm numerosos compostos orgânicos, incluindo os principais blocos de construção da vida como aminoácidos, nucleobases e fosfato”, acrescentaram os especialistas.

Furukawa e sua equipe analisaram três meteoritos de condrito carbonáceo, incluindo o meteorito Murchison, que caiu em Victoria, na Austrália, em 1969, e é um dos mais estudados. A descoberta de ribose e outros açúcares biologicamente importantes indica que estes compostos são de origem extraterrestre, e não o resultado de contaminação terrestre.

Os cientistas realizaram simulações experimentais em laboratório para aproximar as condições em que tais açúcares podem ter se formado no espaço e concluíram que a reação da formose, que produz açúcares a partir de aldeídos, pode ter gerado tais açúcares. A composição mineral destes meteoritos também indica que a formação destes açúcares ocorreu antes e depois da acumulação dos asteroides de onde provêm.

Os meteoritos transportaram para a Terra moléculas orgânicas precursoras da vida. Assim, a detecção de açúcares extraterrestres em meteoritos estabelece a existência de rotas geológicas naturais para a sua formação e preservação, bem como a possibilidade de que os açúcares extraterrestres tenham contribuído para a formação de biopolímeros funcionais na Terra ou em outros mundos primitivos. EFE