Achado arqueológico pode provar existência de personagem bíblico

São Paulo – Um achado arqueológico pode confirmar a existência de um personagem descrito na Bíblia. Um profeta teria previsto a vinda do Messias. No entanto, não há registro da existência dele, a não ser em textos bíblicos ou religiosos. Agora, pesquisadores da Universidade Hebraica em Jerusalém reportam ter encontrado um artefato que pode ser uma evidência de que o personagem chamado Isaías era real.

O selo encontrado pelos arqueólogos tem o nome Yesha’yah (a versão hebraica de “Isaías”) ao lado de uma palavra que não está completa; o artefato em questão está danificado. O nome é seguido das letras nvy. Não se sabe se a palavra escrita terminava com a letra hebraica aleph, o que formaria a palavra “profeta”.

O achado arqueológico estava próximo do selo do rei de Judá chamado Ezequias–que governou de 727 a 698 a.C.–, de quem Isaías era muito próximo.

“Parece que descobrimos uma impressão em selo que pode ter pertencido ao profeta Isaías, em uma escavação científica e arqueológica”, de acordo com Eilat Mazar, autor principal do estudo na Universidade Hebraica de Jerusalém.”Se o selo pertencer mesmo ao profeta Isaías, não seria uma surpresa descobri-lo perto do que contém o nome do rei Ezequias, dada a relação simbiótica do profeta com o rei descrita na Bíblia.”

O estudo completo foi publicado no periódico científico Biblical Archaeology Review.