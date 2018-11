A partir de maio de 2019, o quilo não será mais o mesmo. Entenda

Paris (AFP) – Adeus ao “grande K”: a Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou nesta sexta-feira, em Versalles, um novo sistema de medida internacional, independente de qualquer objeto físico.

“Hoje, em uma decisão histórica, representantes de 60 países votaram a favor de uma redefinição do Sistema Internacional de Unidades (SI), modificando para sempre a definição mundial do quilograma, do ampère, do kelvin e do mol”, anunciou a Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM).

Até agora, um quilo era definido como o equivalente à massa do “grande K”, um cilindro de platina e irídio conservado com extremo cuidado desde 1889 no BIMP em Sèvres, na região de Paris.

Mas os cientistas se deram conta de que a massa do protótipo internacional havia variado ligeiramente (50 microgramas) em relação às seis cópias criadas na mesma época.

Apesar da variação mínima para os mortais comuns quando se trata de fazer uma compra, ela pode ser problemática em um momento em que as ciências e a indústria entram na era do infinitamente pequeno, graças especialmente ao desenvolvimento de tecnologias quânticas.

Assim, o quilograma passará a ser definido a partir da Constante de Planck (h) da física quântica.

Entre as outras mudanças decididas se encontra o kelvin, medido a partir da água e que agora será redefinido a partir da Constante de Boltzmann (k), que relaciona temperatura e energia de moléculas.

Por sua parte, o ampère ficará vinculado à carga elementar (e), a carga elétrica de um próton. O mol, unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, usada fundamentalmente na química, se definirá diretamente como a Constante de Avogadro (NA).

A Conferência Geral de Pesos e Medidas, criada no final do século XIX, se reúne a cada quatro ou seis anos para debater e, eventualmente, modificar o Sistema Internacional, uniformizando as unidades a escala mundial.

As novas mudanças serão adotadas a partir de 20 de maio de 2019.