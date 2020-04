A nova vítima do coronavírus é a banana

O novo coronavírus está prestes a fazer mais um vítima, a produção de bananas. Com a pandemia da covid-19, o abastecimento da fruta pode estar ameaçado.

De acordo com o segundo maior exportador do mundo, as Filipinas, a venda para o mercado internacional pode cair até 40% em 2020. Isso porque as medidas de quarentena e distanciamento social adotadas para reduzir a disseminação da doença têm atrapalhado a produção e o transporte de bananas.

O diretor executivo da Associação de Exportadores e Produtores de Banana, Stephen Antig, afirmou à Bloomberg, que as exportações da fruta devem cair de 4 milhões de toneladas no ano passado para 2,5 milhões até dezembro.

Segundo os produtores, a banana precisa ser colhida todos os dias e uma boa quantidade estará estragada quando tudo voltar ao normal. O destino será o lixo.

As Filipinas só perdem para o Equador na exportação de bananas. O país exportou 20% de todos os embarques globais no ano passado e foi responsável por 90% das vendas externas de toda a Ásia.

Segundo um relatório de 2020 da Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, os principais compradores são a China e o Japão.

Com 5.453 casos e 349 mortes pelo coronavírus, as Filipinas estão em quarentena e adotando o isolamento social. Diversas cidades produtoras de banana estão paradas até o final do mês de abril.

A previsão dos produtores é de que os prejuízos vão se estender mesmo depois do fim do bloqueio, porque a volta à normalidade deve ser gradual, limitando o número de trabalhadores nas plantações.