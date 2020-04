A nova complicação surpresa da crise do coronavírus: o ataque aos rins

Nas últimas semanas, médicos na linha de frente em unidades de terapia intensiva em Nova York e outras cidades atingidas nos Estados Unidos descobriram que o novo coronavírus também está fechando os rins de alguns pacientes e apresentando uma série de cálculos renais.

Por lá, os médicos precisam transportar uma quantidade limitada de máquinas de diálise de um paciente com insuficiência renal para outro, segundo reportagem do The New York Times.

Especialistas em rim estimam agora que 20% a 40% dos pacientes de UTI com coronavírus sofreram insuficiência renal e precisaram de diálise de emergência.

Ainda não se sabe se os rins são um dos principais alvos do vírus ou se são apenas mais uma vítima à medida que o corpo devastado do paciente se rende. É desconhecido também se os danos são permanentes.

De todo modo, pessoas com doença renal crônica estão entre os grupos mais vulneráveis segundo a OMS por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade.

Relatórios anteriores da China sugeriram uma baixa incidência de danos nos rins por conta da covid-19, mas à medida que mais dados emergiam dali — e da Itália — começaram a se espalhar as notícias para a comunidade nefrológica de que muitos dos pacientes mais gravemente doentes, em ventilação mecânica, também precisariam de diálise.

Em Nova York, os hospitais pediram ajuda ao governo federal para priorizar equipamentos, suprimentos e pessoas para as áreas do país que mais precisam, acrescentando que os fabricantes de ventidalores e equipamentos de diálise não responderam totalmente à demanda.