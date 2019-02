9 imagens de cometas próximos da Terra e do Sol

1. Ano dos cometas zoom_out_map 1/11 (Kristofer Williams/Flickr) O ano de 2013 é especial para a astronomia. Tudo isso por causa da passagem de dois cometas brilhantes, C/2011 L4 PanSTARRS e o C/2012 S1 ISON, visíveis a olho nu. A aproximação de ISON está prevista para acontecer em novembro, mas PanSTARRS já passou por aqui e rendeu boas fotos. Veja as imagens destes e de outros cometas a seguir.

2. Anticauda de cometa zoom_out_map 2/11 (Joseph Brimacombe/Divulgação) Aconteceu uma aproximação das órbitas do cometa PanStarrs e da Terra no dia 23 de maio. A Nasa divulgou uma imagem da anticauda do cometa durante a aproximação dos corpos celestes. O cometa ficou maior a cada noite e desenvolveu uma longa anticauda, ou seja, uma poeira que traça uma trilha ao longo da órbita do cometa. O fenômeno é visível na imagem por cerca de 8 vezes o tamanho angular da lua cheia.

3. Cometa visto dos EUA zoom_out_map 3/11 (Sky Noir/Flickr) O cometa batizado de PanStarrs também é conhecido C/2011 L4. Foi descoberto no Havaí, em junho de 2011, por astrônomos com ajuda do Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema de Resposta Rápida (PanStarrs). Essa fotografia foi feita logo após o pôr do Sol, em Short Pump (Virgina), nos Estados Unidos.

4. PanStarrs zoom_out_map 4/11 (@afp.com) A anticauda do PanStarrs é uma das mais longas desde o aparecimento do cometa Arend-Roland, em 1957. Após sua passagem, o corpo celeste foi expulso para as profundidades da galáxia, segundo comunicado do Observatório de Paris. Esse novo cometa nunca tinha sido observado antes. Passou uma única vez pelo nosso céu antes de ser expulso nas profundidades da Galáxia.

5. Cometa em Las Vegas zoom_out_map 5/11 (Getty Images) O fotógrafo Ethan Miller capturou a passagem do cometa PanStarrs por Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. O cometa aparece na foto como um ponto brilhante do lado esquerdo. A Lua crescente também pode ser vista do lado direito.

6. Cometa ISON zoom_out_map 6/11 (NASA, ESA, e Hubble Heritage Team (STScI / AURA)) O telescópio espacial Hubble capturou novas imagens do cometa ISON. Conhecido como "o cometa do século", o objeto celeste se aproxima cada vez mais do Sol e da Terra. Cometas são corpos rochosos de pó e gelo. Alguns deles, como ISON, surgem do exterior do Sistema Solar, a partir de uma zona chamada a Neve de Oort. O cometa é um corpo celeste frio. A cauda, que se estenderá no futuro, é uma serpentina de gás e pó fora do núcleo de gelo, que está envolto por uma estrela de aspecto brilhante.

7. Entrada no Sistema Solar zoom_out_map 7/11 Neste momento, ISON está a 420 milhões de quilômetros do Sol. No começo de agosto, sairá da "zona congelada", uma região fria o suficiente para que os compostos de hidrogênio, como a água, amônia e metano se condensem em grãos sólidos de gelo. À medida que a aproximação acontecer, o cometa receberá radiação solar. Isso o fará esquentar e começar um processo de sublimação, em que a matéria sólida se transforma em gás com mais rapidez, parecido com a evaporação. O cometa, então, deve ficar cada vez mais brilhante e com uma cauda ainda maior. Está previsto que o cometa fique visível a olho nu em 28 de novembro de 2013.

8. Surfista Prateado zoom_out_map 8/11 (Flickr/gonzak) Astrônomos Russos descobriram um gigante cometa apelidado de surfista prateado. Artyom Novichonok e Vitali Nevski são os responsáveis pela descoberta do 2012 S1, esse cometa com corpo feito de rochas e gelo. De acordo com o site National Geographic, a bola de gelo gigante pode se tornar visível ao olho nu a partir de agosto de 2013 e ser mais brilhante que a lua cheia. O cometa poderá possuir o mais intenso brilho já visto na terra. Os astrônomos acreditam que a intensidade do fenômeno supere o Cometa Halley e até mesmo o Great Comet, ocorrido em 1680.

9. Cometa Swan zoom_out_map 9/11 (Reprodução) O cometa Swan foi descoberto quando já estava próximo de chegar ao fim de sua vida. A rota feita pelo Swan é parecida com a do cometa Lovejoy, que passou pela Terra em 21 de dezembro de 2011. Na ocasião, ele passou perto do Sol, mas não colidiu. O cometa Swan foi descoberto por cientistas que pesquisavam imagens tomadas pelo Observatório Solar e Heliosférico (SOHO), da Nasa e pela Agência Espacial Europeia (ESA).