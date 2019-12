7 estratégias que ajudam a manter as metas de Ano Novo

São Paulo – Embora o Ano Novo seja sobre renovar as energias e estabelecer novas metas para o próximo ano, muitas pessoas encontram dificuldades em manterem suas promessas e realizarem seus desejos conforme os dias vão passando. De acordo com um levantamento realizado pela Associação Americana de Psicologia, nos Estados Unidos, apontou que 45% das pessoas que organizam resoluções de fim de ano desistem no começo do segundo mês, e apenas 19% permanecem com elas por dois anos.

A falta de comprometimento com as resoluções feitas, de acordo com o relatório, está bastante ligada a problemas como falta de controle pessoal e força de vontade. Pensando nisso, diversos cientistas do ramo das ciências comportamentais estabeleceram 7 estratégias para auxiliar os indivíduos que se sentem desmotivados após o término da queima de fogos do Ano Novo.

1. Esclareça e honre seus valores

Antes de tudo, é importante descobrir qual a relevância do objetivo para você. Por exemplo, essa é uma meta que combine com os seus valores ou foi estabelecida apenas por pressão social? Segundo os cientistas, pessoas que se guiam pelos próprios valores são mais propensas a alcançarem seus objetivos e manterem sua força de vontade ao longo do ano.

2. Enquadre seus objetivos – e sua vida – de forma positiva

É importante estabelecer metas voltadas para o positivo, por exemplo: ao invés de estabelecer que não irá tomar bebidas alcoólicas ao longo da semana, estabeleça um dia do fim de semana para tomar sua bebida – alcoólica ou não – favorita, como forma de recompensa. Cientistas consideram que essa maneira é mais efetiva por demandar menos energia negativa para suprimir as vontades, e impede que o cérebro veja isso como uma espécie de vingança.

3. Altere o seu ambiente de forma favorável

Para cumprir suas metas, é importante que o indivíduo tenha força de vontade para alterar o redor a seu favor. Por exemplo, se a intenção é ficar longe de doces, é importante limpar sua área para que não sejam vistos como uma tentação. Se a intenção é guardar dinheiro, não ande com tantos cartões na carteira. Requisitar ajuda dos amigos e colegas de trabalho também é um passo importante, ou até se unir a um grupo que partilhe das mesmas práticas comportamentais para ajudar a manter a força de vontade.

4. Se prepare para uma nova estratégia caso a primeira dê errado

Ainda assim, uma agenda cheia e exaustão podem atrapalhar as metas. Por isso, é importante também desenvolver um plano B para quando os obstáculos aparecerem. Por exemplo, sempre que a vontade de ir contra os objetivos aparecer, é importante tentar sentar e ir atrás de conteúdo para renovar a força de vontade, seja em comunidades virtuais ou por meio da leitura. Antecipar situações e firmar planos específicos, especialmente com amigos que apoiam, também é uma boa saída.

5. Use uma abordagem gradual

Estabelecer pequenos prazos ao longo do ano para cumprir o objetivo também é uma saída importante. Comece a diminuir os gastos com coisas banais, e vá aumentando a proporção conforme os meses forem se passando. Mudanças radicais exigem comprometimento, e cortar tudo de uma única vez pode não ser o melhor meio para isso, já que pode causar um choque maior do que o necessário.

6. Imagine as recompensas como motivação

Visualizar as recompensas e imaginar como sua vida estará quando os objetivos forem cumpridos é uma boa forma de se engajar mais no comprometimento. Essa forma de motivação é útil para manter a força de vontade, assim como fazer para si mesmo pequenos presentes ao longo da jornada.

7. Seja gentil com você mesmo

Mesmo quando as coisas não estiverem dando certo, é importante lembrar de dar tempo ao tempo e não se culpar de forma excessiva. Ter compaixão consigo mesmo em momentos de dificuldade é essencial para retomar as energias e recomeçar a trilhar o caminho até o objetivo.