Youtuber de 7 anos ganha US$ 22 milhões e é o mais bem pago de 2018

São Paulo – Como uma criança consegue ganhar a fortuna de 22 milhões de dólares em um ano? Simples: brincando na frente das câmeras para seus 17,3 milhões de seguidores.

Ryan, do canal do Youtube Ryan ToysReview, ficou em primeiro lugar na lista da Forbes de Youtubers mais bem pagos de 2018. Ele tem 7 anos, adora carros, trens, super heróis e brincar com peças de lego.

Diferente das outras crianças, quando Ryan brinca, ele lucra com as bilhões de visualizações dos seus vídeos. Desde que ele (e seus pais) lançaram o canal em 2015, foram mais de 26 bilhões de reproduções no seu canal.

Ele superou outros criadores de conteúdo na plataforma do Google, como Jake Paul, de 21 anos, que faz músicas e comédia e ficou em segundo lugar, e Felix Kjellberg, de 29 anos, do canal PewDiePie, com o maior número de seguidores no site.

Muitos criadores do Youtube ganham com a monetização dos vídeos e anúncios nos canais, contratos com marcas e empresas patrocinadoras e com a venda de produtos próprios. Ryan faz parte da moda do “unboxing”, tipo de vídeo em que a pessoa abre produtos, comenta e interage com eles.

Boa parte de seu dinheiro do Ryan ToysReview vem das visualizações, que ele domina entre os outros que aparecem no ranking, e apenas um milhão de dólares vem de publicações patrocinadas.

Com o sucesso do canal, o menino assinou contrato com o estúdio Pocket.watch no ano passado. Em agosto, ele lançou sua própria coleção de brinquedos Ryan’s World, que está à venda no Walmart. E em outubro, o Hulu e a Amazon anunciaram acordo para reproduzir seu conteúdo.

Tudo entra no cálculo da Forbes, que fez a estimativa de ganhos entre junho de 2017 e junho de 2018, sem considerar impostos, taxas de agentes, gerentes e advogados. Eles usaram dados do Captiv8, SocialBlade, Pollstar e informações da indústria.

Confira a lista dos Youtubers mais bem pagos de 2018:

10. Logan Paul – US$ 14,5 milhões

O irmão mais novo de Jake Paul teve um baque nas suas visualizações e patrocínios após publicar vídeo mostrando corpo de um suposto suicida no Japão. O vídeo foi deletado e ele se desculpou. Seu canal Logan Paul Vlogs tem 18,6 milhões de inscritos.

9. PewDiePie – US$ 15,5 milhões

Com 72,5 milhões de inscritos, o canal do sueco Felix Kjellberg tem o maior número de seguidores no Youtube. Ele ganha até 450 mil dólares por vídeo patrocinado.

8. Jacksepticeye – US$ 16 milhões

Além dos vídeos comentando e jogando videogames no Youtube, o irlandês Seán McLoughlin fez uma série com a Disney e está planejando conteúdo exclusivo com a plataforma concorrente de livre-streaming Twitch.

7. Vanoss Gaming – US$ 17 milhões

Mais um canal centrado em comentários de jogos de videogames, os seguidores do Vanoss Gaming acompanham o canadense Evan Fong completar jogos como Call of Duty e Assassin’s Creed.

6. Markiplier – US$ 17,5 milhões

Nascido no Havaí, Mark Fischbach, de 29 anos, criador do canal Markiplier, não apenas faz vídeos jogando videogames para seus 22,4 milhões de seguidores. Ele fez uma turnê pela América do Norte e lançou uma marca de roupas para gamers.

5. Jeffree Star – US$ 18 milhões

Com seu canal de beleza, o artista de maquiagem Jeffree Star abriu sua empresa de cosméticos, que vende mais de US$ 100 milhões de produtos anualmente.

4. DanTDM – US$ 18,5 milhões

Esse gamer britânico tem o canal especializado em Minecraft e tem 20,7 milhões de seguidores, que ficam contentes em comprar ingressos para a turnê do youtuber e seus produtos, como roupas, mochilas e bonés.

3. Dude Perfect – US$ 20 milhões

Coby e Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones e Tyler Tonay foram o Dude Perfect. O canal focado em esportes possui gravações de manobras e passes de bola incríveis usando as mais diversas modalidades, como futebol, basquete, boliche ou ping pong.

2. Jake Paul – US$ 21,5 milhões

Com 3,5 bilhões de visualizações nos seus vídeos de música e comédia, o irmão mais velho do Logan Paul (número 10 na lista) tem um negócio de sucesso com vendas de produtos de sua marca.

1. Ryan ToysReview – US$ 22 milhões

Com seu canal com brincadeira e abrindo brinquedos novos, Ryan, de 7 anos, ficou em primeiro lugar na lista com sua linha de brinquedos e mais de 26 bilhões de visualizações.