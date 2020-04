YoPro vai abrir academia online e contratar mais de 600 treinadores

O canal do YouTube da YoPro, marca de iogurtes e bebidas lácteas da Danone Brasil, vai virar uma academia online 24 horas durante a pandemia do novo coronavírus. E ela quer contratar mais de 600 treinadores para dar as aulas.

A iniciativa busca apoiar profissionais autônomos que foram impactados pela quarentena e incentivar a prática de atividades físicas em casa.

Os profissionais vão preparar e gravar aulas de 30 minutos, disponíveis pelo YouTube e divulgadas no Instagram da marca (@yopro.br). A academia online terá modalidades de cross training, hiit/funcional, técnicas de corrida, yoga e meditação em vários níveis de dificuldade.

O processo seletivo será online e pode ser feito pelo site protreinonaoparar.com.br. Para se candidatar, é necessário ter habilitação e mandar uma videoaula seguindo roteiro de cada modalidade.

Os profissionais serão cadastrados com CPF e dados bancários e receberão por aula. Segundo a empresa, a remuneração estará dentro do valor por hora de trabalho praticado pelo mercado.

Confira um dos treinos de yoga para iniciantes: