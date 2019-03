Whirlpool, Raízen e 24 empresas estão contratando estagiários e e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Recruta Stone – trainee

O único pré-requisito é ser maior de 18 anos. Estudantes e profissionais formados de todo o Brasil podem participar. Não há restrição a áreas de formação. Os selecionados devem ter disponibilidade para trabalhar sobretudo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. As oportunidades são para as áreas Comercial (Vendas), Logística, Relacionamento com o Cliente, Financeiro, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Marketing, Relações Institucionais, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: Até 25 de março pelo site Recruta Stone

Indra – estágio

São 16 vagas para jovens que cursem Tecnologia da Informação e que tenham disponibilidade para trabalhar na sede da companhia, na zona sul de São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de março pelo site Vagas.com

Whirlpool – estágio

A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca, em todo o País, estudantes para ocupar vagas de estágio. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC). As vagas são para estudantes de graduação que estejam no penúltimo ou último ano do curso, em todas as áreas de atuação.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de março inscrições pelo site Jovens Talentos

Souza Cruz – estágio

Vagas em diversas cidades do país, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia (MG), Cachoeirinha (RS), Santa Cruz do Sul (RS). Os candidatos e candidatas devem ter previsão de formatura a partir de julho de 2020, bons conhecimentos em inglês e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais. Serão aceitos todos os cursos de graduação que estejam em linha com as vagas em aberto, como: administração, análise de sistemas ciências da computação, comércio exterior, comunicação (jornalismo/publicidade e propaganda), contabilidade/ciências contábeis, direito, economia/ciências econômicas, engenharia de computação, engenharia de produção, marketing, psicologia, recursos humanos e relações públicas, e sistema da informação.

Salário: até 1.550 reais a depender da carga horária e da localidade.

Inscrições: até 29 de março pelo site da Souza Cruz

Connan – estágio

O estágio para estudantes de zootecnia, medicina veterinária e agronomia. Para participar do processo seletivo o candidato deve ter a previsão de término do curso até dezembro deste ano e ter ao menos um trabalho acadêmico na área de nutrição de ruminante. As vagas são para participar da Fazenda Mundo Novo, em Uberaba (MG).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de março pelo site da Connan

Gupy – estágio

A empresa tem vagas de estágio nas áreas o estudante ocupará o cargo de Customer Experience e Business Intelligence em Customer Success.

Salário: não informado

Inscrições: 31 de março pelo site Vem Pra Gupy

White Martins – estágio

Há 40 oportunidades para estudantes de administração, ciências contábeis, economia, engenharia (mecânica, química e de produção), direito e química. As vagas são para as unidades da empresa na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro de 2020 ou julho de 2021.

Salário: não informado. Benefícios: assistência médica e odontológica, ticket refeição; auxílio transporte e seguro de vida e de acidentes pessoais.

Inscrições: até 2 de abril pelo site da White Martins

Ambev- trainee

Todos os cursos superiores de todas as instituições de ensino do país são elegíveis para qualquer uma das três áreas do programa: supply (para quem quer trabalhar na área industrial dentro da cervejaria, em produção) tech (para quem busca posições ligadas a tecnologia) e business (para interessados nas áreas de negócios, marketing, comercial, finanças).

Salário: 6,4 mil reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site da Ambev

Lojas Americanas – estágio

São 150 vagas para trabalhar em capitais ou em cidades do interior dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. Podem se candidatar universitários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2019 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de abril pelo site Vagas

Benner – estágio

São 54 vagas no total(30 em Blumenau e 24 em Maringá) para estudantes em nível técnico ou graduação, em idade entre 17 e 30 anos. Os candidatos passarão por entrevista e prova de conhecimento e de aptidões na etapa de seleção.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de abril pelo site da Benner

Raízen – estágio

São mais de 150 vagas disponíveis em 44 cidades de Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Paraná, Rondônia, João Pessoa, Pernambuco e Pará.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de abril pelo site da Raízen

Amazon – estágio

São 65 vagas para São Paulo

Salário: 1.900 reais e benefícios

Inscrições: até 15 de abril pelo site da Companhia de Estágios

Tecban- estágio

Os interessados devem cursar administração de empresas, direito, economia, engenharia de produção e TI com a graduação prevista para julho de 2021. As vagas são para Alphaville (SP), Bela Vista(SP) e Salvador (BA). Conhecimentos do Pacote Office são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de abril pelo site Walljobs

Veirano – estágio

Há diversas vagas em suas áreas de práticas nos escritórios do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (POA) e Brasília (DF). Podem participar alunos de graduação do curso de Direito com formatura prevista para dezembro de 2020/2021. Conhecimento do idioma inglês é um requisito, assim como disponibilidade para estágio semanal de 30 horas

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de abril pelo site Veirano

AkzoNobel – estágio

São 10 vagas para São Paulo, São Roque, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Recife.

Salário: a partir 1.734 reais e benefícios

.Inscrições: até 5 de maio pelo site da Companhia de Estágios

Arezzo&Co – trainee Os principais requisitos para inscrição são profissionais formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018, com inglês em nível intermediário, além de disponibilidade para residir em São Paulo (capital).

Salário: não informado.

Inscrições: até 17 de maio pelo site do Trainee.

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Grupo Cataratas – estágio

São vagas para trabalhar nas atrações turísticas do Rio de Janeiro, como AquaRio, RioZoo e Cento de Visitantes Paineiras. Podem participar estudantes de Turismo com previsão de formatura para julho de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas O prazo não foi informado

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Moove – estágio

Programa procura estudantes de diversos cursos de graduação para estágio no Rio de Janeiro e São Paulo. É pré-requisito ter conhecimento avançado de pacote office e de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da Cia. de Estágios

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

O banco também abriu as inscrições para o estágio de verão para estudantes matriculados em faculdades do exterior. O programa dura entre dois e três meses, na sede do banco em São Paulo (SP). As inscrições ocorrem até janeiro e os estudantes devem começar o estágio a partir de maio de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga