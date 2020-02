Whirlpool, Marsh e mais 28 empresas com vagas de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

C&A – trainee

As vagas são para Trainee Comercial, com atuação nas áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital de Loja, com atuação em Operações de Lojas. Para o trainee, é necessário ter formação concluída entre dezembro de 2015 e 2019. É desejável ter experiência em qualquer segmento e inglês avançado. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em Barueri, Alphaville (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 24 de fevereiro pelo site

Neoenergia – estágio

São mais de 200 vagas em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. As vagas são para estudantes com formação prevista entre julho de 2021 e dezembro de 2022 nas áreas de Engenharia, Tecnologia, Jurídico, Finanças e Relações com Investidores, Recursos Humanos, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo site

Whirlpool Corporation – estágio

São 45 vagas que se estendem para todos os cursos de bacharelado – com formação entre Junho/2021 e Junho/2022. É necessário que os estudantes tenham residência ou disponibilidade para atuarem nas regiões: Joinville (SC), Manaus (AM), Rio Claro (SP) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até dia 28 de fevereiro pelo site

OGFI – estágio

A empresa de governança empresarial tem vagas nas áreas de Planejamento Financeiro, Certificações e Atendimento ao Cliente para estudantes dos cursos de Economia, Administração de Empresas, Comunicação, entre outros.

Salário: 1404,00 reais

Inscrições: até 28 de fevereiro pelo e-mail curriculos@ogfigovernance.com

Amazon – estágio

São 10 vagas em São Paulo para diferentes áreas.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 29 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Petronas – estágio

São 5 vagas em São Paulo e Belo Horizonte para estudantes de diversos cursos.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 29 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Liberty Seguros – estágio

A Liberty Seguros busca estudantes de diferentes cursos para 5 vagas em São Paulo.

Salário: salário compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 29 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

Reckitt Benckiser – estágio

São 10 vagas de estágio para São Paulo (região do Shopping JK Iguatemi) nas áreas de negócios, finanças e marketing.

Salário: R$ 1750,00 + AM + AO + VR 36,00/ dia + Gympass

Inscrições: até 29 de fevereiro pelo site da Companhia de Estágios

CMOC Brasil – estágio

São 25 vagas para estágio técnico e superior, das quais 17 são para as unidades de Catalão e Ouvidor (GO), e oito para Cubatão (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até dia 1 de março preencher os formulários para as vagas de Goiás (http://forms.gle/wYgASvgXWJvio1y19) e Cubatão (http://forms.gle/DuAVKdCKBesWG54J9).

Walt Disney Company Brasil – estágio

Programa para vagas em diversas áreas de atuação, aceita estudantes matriculados em qualquer curso de ensino superior e formação prevista entre junho de 2021 e junho de 2022. É desejável ter conhecimentos de inglês e necessário ter conhecimento de Pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 2 de março pelo site da 99Jobs

DPaschoal – trainee

São 4 vagas em Campinas (SP). Podem participar do processo seletivo candidatos formados nas áreas de Exatas ou Humanas entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019 e com inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de março pelo site do Gupy

Marsh – trainee

São 10 vagas para atuar em São Paulo, mas aceitam candidatos de todo o país.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de março pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 30 vagas para São Paulo, Suzano e Campinas para diversos cursos e áreas.

Salário: compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 8 de março pelo site da Companhia de Estágios

Stone – trainee e estágio

As vagas não possuem requisitos de cursos ou formação específica e aceita qualquer candidato com mais de 18 anos. Sem número pré-definido de vagas para contratação, o Recruta Stone possui nove fases. Mesmo os inscritos que não forem aprovados como recrutas podem ter chance de contratação em outras áreas da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de março pelo site do Recruta Stone

Dow – estágio técnico

São 17 vagas em Aratu (BA), Breu Branco (PA), Santos Dumont (MG), Guarujá (SP), Hortolândia (SP), Jacareí (SP) e Jundiaí (SP) para estudantes dos cursos técnicos de Administração; Automação; Elétrica; Engenharia; Instrumentação; Manutenção; Mecânica; Meio Ambiente; Plásticos; Química; Sustentabilidade; Secretariado; Saúde, Segurança e Meio Ambiente; e Segurança do Trabalho. Não é necessário ter experiência prévia ou conhecimentos de inglês ou espanhol

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de março pelo site Eureca

White Martins – estágio

São 40 vagas em várias regiões do Brasil. Os estudantes devem ter formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de março pelo site

Mattel – estágio

Vagas na área de Vendas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda, com conclusão prevista entre julho e dezembro de 2021. É necessário ter inglês avançado e conhecimento intermediário de Excel.

Salário: 2 mil reais e benefícios

Inscrições: pelo site do ATS Globe

Ardagh Group – estágio

Vaga na área de Recursos Humanos para estudantes de administração e cursos relacionados com formação prevista entre dezembro de 2020 e 2021 e conhecimentos de inglês e pacote Office.

Salário: até 1.800 reais e benefícios

Inscrições: pelo site do Wall Jobs

Fundatec – estágio

São 47 vagas em Porto Alegre e na região Metropolitana para estudantes de nível médio, técnico e superior em diversos cursos.

Salário: até 1.200,00 reais e benefícios

Inscrições: os interessados devem efetuar o cadastro pelo link estagios.fundatec.org.br

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

IBM – estágio

O processo de contratação vai ser realizado trimestralmente e a primeira turma de selecionados está prevista para começar a trabalhar na IBM no início de março de 2020. Os pré-requisitos incluem formação a partir dezembro de 2020, disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, inglês intermediário e estar matriculado em um curso de ensino superior relacionado à tecnologia. As vagas são para os escritórios da IBM em São Paulo (SP), Hortolândia (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

RB – estágio

A oportunidade de estágio na empresa que é dona de marcas como Naldecon, Olla, Repelex, SBP, entre outras, exige que o estudante esteja em uma das seguintes áreas: Administração, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Psicologia, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Internacionais, Direito, Matemática, Ciências Autuarias, Farmácia, Química e Bioquímica.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. de Estágios. O prazo não foi informado.

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga