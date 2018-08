Wanna straw? 10 gírias em inglês para falar como um nativo

São Paulo – Uma das maiores dificuldades dos alunos de inglês é ouvir e entender o que um nativo está dizendo. A velocidade da fala costuma ser bem rápida e, se não estiver preparado para ouvir algumas gírias, você pode ter dificuldades.

Lembro que uma vez ouvi o relato de uma professora que havia se preparado por vários anos e, em sua primeira viagem aos Estados Unidos, foi a uma lanchonete, pediu um refrigerante, e ficou sem reação quando a garçonete respondeu “wanna straw?”.

E isso pode acontecer com professores, alunos, com todo mundo! Por isso, é importante que você conheça algumas gírias muito populares, que já fazem parte do dia a dia em inglês. Mas atenção: elas só são usadas na linguagem falada e na Internet. Cuidado para não usá-las durante uma reunião ou quando estiver escrevendo um email!

WANNA = do you want ou want to

– Wanna go to the movies?

– No, I wanna stay home tonight.

GONNA = going to

– We’re gonna go shopping. Do you wanna come?

GOTTA = have got to

– I gotta go now.

KINDA = kind of

– This movie is kinda funny.

DUNNO = don’t know

– I dunno what to do.

GIMME = give me

– Can you gimme that pen?

LEMME = let me

– Lemme help you.

OUTTA = out of

– I can’t get this outta my head!

SHOULDA = should have

– I shoulda go to bed early tonight.

WATCHA = what are you

– Watcha doing?

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing da Companhia de Idiomas.