Volkswagen e Stone adiam programas de estágio por coronavírus

A pandemia do coronavírus está impactando a vida de todas as pessoas e empresas ao redor do mundo. Entre áreas aquecidas, como a da saúde, e vagas sendo congeladas, programas de estágio também têm sido afetados pela covid-19.

A fintech de serviços financeiros Stone, por exemplo, anunciou recentemente o adiamento do recrutamento para estagiários. Segundo comunicado enviado à imprensa, o presidente da empresa afirmou que a decisão foi tomada visando as etapas do processo seletivo. “O recrutamento tem diversas etapas e dinâmicas presenciais que avaliam o histórico de cada participante, suas conquistas, vontade de evoluir e aprender. Por isso, decidimos adiá-lo, com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos candidatos, dos colaboradores e do time de recrutamento”, afirmou.

Para não perder as etapas online que já haviam acontecido, a Stone manterá todas as inscrições quando o processo for reaberto.

Nesta terça-feira (31), a Volkswagen do Brasil também entrou na onda de empresas que adiaram os processos em função do atual cenário econômico e seus impactos. A nova data será anunciada.