Você tem maturidade profissional? Não tem a ver com a sua idade

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Quando falamos em maturidade profissional, a maioria das pessoas tende a visualizar um colaborador mais velho, que está há anos no mercado ou empresa. No entanto, não é a idade que traz maturidade, mas os conhecimentos obtidos durante as experiências e realizações no ambiente corporativo e a capacidade de identificar problemas, aplicar técnicas e métodos de solucionar as questões.

Podemos dizer que um profissional atingiu a maturidade na carreira quando, independentemente dos anos de atuação no mercado ou em determinada corporação, ele já passou por diversas experiências com pessoas e perfis diferentes, participou de projetos variados e teve que solucionar conflitos, que o levaram a desenvolver habilidades para enfrentar os desafios do mundo do trabalho com inteligência, tato e coerência.

E como obter a maturidade profissional? Para alcançá-la, é fundamental ter autoconhecimento e autocritica, avaliar a postura diante das mais diversas situações e relações vivenciadas no contexto organizacional. Somente dessa forma, será possível desenvolver uma atitude equilibrada e madura, aprendendo a ouvir e aceitar feedbacks. A partir de então, o comportamento será pautado em valores que o levarão ao desenvolvimento profissional e, finalmente, a atingir de forma transparente uma carreira de sucesso.

Vamos conhecer algumas dicas para o desenvolvimento da maturidade profissional?

Consciência e aceitação de si mesmo

Autoconhecimento – tem consciência de suas qualidades e de suas fraquezas e procura suprir as suas deficiências, cercando-se de elementos capazes de compensá-las. Ele explora ao máximo as próprias habilidades e não tenta ser o que não é e tem compreensão da importância da aquisição de novos aprendizados e competências.

Consciência e aceitação dos outros

O profissional aceita a diferença que existe entre as pessoas. Sabe aproveitar de cada um justamente o que ele pode dar e não exige dele que seja perfeito em todos os campos. Isto, porém, não significa que seja fraco e não exija o cumprimento total das obrigações assumidas.

Confiança e segurança

Faz com que o colaborador não tema a capacidade dos outros, mas conta com ela. Desta forma, soma-se e alegra-se com o sucesso de todos e se realiza quando o negócio prospera por conta de um trabalho conjunto, de equipe.

Senso de humor e otimismo

Rir é saudável e transmitir boa energia inspira confiança, tranquilidade, otimismo e bem estar.

Capacidade de decisão

Sabe esperar o momento certo, pondera os fatos e sabe agir na hora exata, não se posicionando “em cima do muro”.

Capacidade e disposição para o trabalho

O trabalho lhe traz satisfação porque o executa com segurança e qualidade. Orgulha-se dele e não acha que é uma fuga, um abrigo ou uma compensação para desapontamentos particulares. Trabalha porque é algo necessário e fundamental como pessoa, porque o desenvolve e proporciona grandes satisfações.

Sabemos que a vida profissional muitas vezes é cheia de altos e baixos, e a inteligência emocional, habilidade super valorizada atualmente, proporciona aos profissionais a oportunidade de conquistar o sucesso com mais facilidade e consistência, com a capacidade de frear os impulsos e lidando melhor com as adversidades no mundo corporativo. Mas, podemos alcançar a maturidade mais cedo e buscar o equilíbrio no trabalho, a confiança e o investimento intelectual – esse o fogo não queima e a chuva não leva!