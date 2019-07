Você tem habilidades sociais? Veja por que são úteis a todas as profissões

São Paulo – No quarto episódio da websérie sobre inteligência emocional produzida pelo Na Prática para a Você S/A, a instrutora Lorena Bernardes explica que o psicólogo Daniel Goleman, autor de vários livros sobre o tema, identifica conjuntos de habilidades sociais que fundamentam a inteligência emocional. Se você perdeu os outros episódios pode conferi-los aqui (1º) aqui (2º) e aqui (3º)

Todas essas competências vão além de apenas reconhecer as próprias emoções, estão ligadas à percepção dos sentimentos de outras pessoas. Por serem tão eficientes na hora de liderar pessoas, essas habilidades de interação explicam em parte porque a inteligência emocional ganha destaque no ambiente profissional.

Lorena cita algumas atitudes que denotam essas habilidades sociais. A primeira delas é a escuta ativa. “A pessoa escuta reconhecendo o que o outro está falando”, diz Lorena. O segundo ponto é o cuidado constante de se certificar que a comunicação foi eficiente e que todo mundo entendeu o que foi dito.

A terceira atitude está relacionada a saber receber más notícias (sem surtar). Quarto ponto que diferencia as pessoas com fortes habilidades sociais é que elas não varem problemas para debaixo do tapete, ou seja, lidam com situações difíceis antes que elas piorem.

Por fim, são pessoas que agem de acordo com as dicas emocionais que os outros dão quando falam de seus sentimentos.

Para quem deseja melhorar a qualidade da interação social no trabalho, uma boa ação é eleger um modelo observando colegas de trabalho que tenham as características desejadas. De acordo com Lorena, profissionais habilidosos socialmente costumam ter facilidade para fazer amigos no ambiente de trabalho.

Confira o vídeo: