Você sofre de FOMO? Entenda o que significa a sigla em inglês

Em 2011 já se falava deste acrônimo. Acrônimo é uma palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou das sílabas iniciais de um grupo de palavras. FOMO quer dizer Fear of Missing Out (Medo de perder oportunidades). Existe a variação FOBO, Fear of Better Opportunities (Medo de oportunidades melhores serem desperdiçadas).

Estamos sofrendo de ansiedade causada pelo custo da oportunidade. Estamos nos questionando sobre nossas vidas em relação à vida das outras pessoas. As escolhas dos outros, cada vez mais estampadas nas redes sociais, servem como espelho.

Should I be doing what he is doing? (Eu deveria fazer o que ele está fazendo?)

What does she know that I don’t? (O que ela sabe que eu não sei?)

Why am I doing what I’m doing? (Por que estou fazendo isso?)

Am I significant? (Sou significante?)

Am I admired? (Sou admirado?)

Am I loved? (Sou querido, amado?)

Se não soubermos lidar com o que ainda não temos ou com o que nunca teremos ou seremos, haverá grandes chances de desenvolvermos sérios problemas de saúde. Nesta palestra para o TEDx Cambridge, Priya Parker conta o que aconteceu com ela, depois de 10 anos de muito trabalho, e o que a fez mudar. Ela nos lança perguntas diferentes e o conceito de aceitar o que ela intitulou sub-optimal outcomes (resultados abaixo dos melhores níveis):

What kind of life do I want? / What do I want from life?

(Que tipo de vida eu quero? / O que eu quero da vida?)

Is this the best possible way to use my time?

(Este é o melhor jeito possível de utilizar o meu tempo?)

Além do tema interessante e muito pertinente na sociedade moderna, o discurso da Priya mostra um vocabulário rico, o qual nos permite aprimorar o repertório e desenvoltura no inglês. Assista ao vídeo e depois resolva o exercício focado em alguns dos verbos que ela usou:

Exercise: match the verbs to their best definitions:

( ) To miss out ( ) To end up ( ) To be stuck in one’s heads ( ) To stand out ( )To strip away ( )To burn one’s bridges ( )To come alive ( ) To be wheeled off ( ) To take some time off ( ) To lose the thread ( ) To slump ( ) To thrive ( ) To enact ( ) To stare at ( ) To embody ( ) To refuel ( ) Tethered ( ) To enable ( ) To envision

to be caught, trapped in one’s mind to fall or sink heavily, to collapse to eliminate the possibility of return or retreat to stop sleeping to stop working temporarily to stop understanding or following something (an explanation) because of distraction or confusion to prosper, to be successful, to make steady progress; to flourish to fail to experience, lose a chance to be distinctive, in evidence to act out, to perform to be pushed on wheels some distance away to picture something or somebody as being different from it currently is to gaze, to look directly and fixedly to give shape to, to tangibilize finally be or do something to remove or clear completely to re-energize restrained, tied, confined to make possible

Material complementar para estudar mais sobre o tema e adquirir mais vocabulário, através da prática de compreensão oral e escrita. São dois vídeos e um artigo:

The School of Life

TEDx

Texto

https://www.artofmanliness.com/articles/fighting-fomo-4-questions-that-will-crush-the-fear-of-missing-out/

Respostas:

h o a i p c d k e f b g j m n q r s l

To miss out = to fail to experience, lose a chance

To end up = finally be or do something

To be stuck in one’s heads = to be caught, trapped in one’s mind

To stand out = to be distinctive, in evidence

To strip away = to remove or clear completely

To burn one’s bridges = to eliminate the possibility of return or retreat

To come alive = to stop sleeping

To be wheeled off = to be pushed on wheels some distance away

To take some time off = to stop working temporarily

To lose the thread = To stop understanding or following something (an explanation) because of distraction or confusion.

To slump = to fall or sink heavily, to collapse

To thrive = to prosper, to be successful, to make steady progress; to flourish

To stare at = to gaze, to look directly and fixedly

To refuel = to re-energize

Tethered = restrained, tied, confined

To enable = to make possible

To envision = to picture something or somebody as being different from it currently is

To embody = to give shape to, to tangibilize

To enact = to act out, to perform