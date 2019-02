Você sabe usar corretamente os verbos impelir e concernir?

Para melhorar a escrita, é fundamental desenvolver curiosidade sobre a palavra: o contato diário com o dicionário de Regência Verbal (indico o famoso de Celso Luft), por exemplo.

Ontem, ao programar o conteúdo das minhas mídias sociais, me deparei com o uso de dois verbos: concernir e impelir.

No dicionário Aulete da Língua Portuguesa, há o seguinte registro sobre concernir:

“Dizer respeito, tocar, ter relação, pertencer; REFERIR-SE; TOCAR [transitivo + a: Nas coisas que concernem à vida íntima, ele é muito reservado: ‘Malle criou filmes sinceros em dramaticidade, sutis no que concerne à técnica cinematográfica.’ (FolhaSP, 13.09.99)

Vale notar a intensa presença do uso do acento grave – sinalizando a Crase – já que a regência sinaliza a presença da preposição “a”. Muitos estudantes dizem ter dificuldade com Crase, mas poucos se dedicam ao estudo regencial, reduzindo-se a processos mnemômicos improdutivos.

Ainda sobre o verbo concernir, nota-se que seu uso é quase somente nas terceiras pessoas, do singular ou do plural:

“Veja o que concerne ao seu interesse.”

(Nascentes)

“Isso não lhe concerne.”

(Jucá)

Sobre “impelir”, proveniente do latim impellere, destacam-se dois sentidos:

“Incitar, estimular: A ansiedade impelia a estudante. O amor à aventura impelia os navegadores a descobrir o mundo.

Obrigar, coagir; constranger: A manifestação impeliu a diretoria a negociar.”

Nesses dois últimos exemplos, o “a” apenas prepositivo, antes dos verbos “descobrir” e “negociar (no infinitivo, -ir, -ar), não faz uso do acento grave.

Evolução na Escrita, no Vocabulário, é assim: ter a constância pesquisa, ser humilde e estar disposto a sempre aprender mais.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

YouTube: MesmaLíngua

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS