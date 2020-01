Você sabe usar as expressões “to” e “for”? Professor de inglês ensina

Dominar as preposições em inglês costuma ser um grande desafio para a maioria dos estudantes, mas isso acontece porque temos uma tendência a atribuir um único significado às preposições e recorremos à primeira preposição que lembramos quando precisamos usar.

O problema é que a maioria das preposições podem ser usadas em contextos totalmente diferentes, e com significados igualmente diversos. Por isso, se você estuda inglês e tem dificuldades com preposições, tente observar como elas são usadas no contexto da frase.

Uma dupla de preposições que eu vejo os alunos trocarem o tempo todo é “to” e “for”, e muitas vezes elas são trocadas e acabam passando uma mensagem totalmente diferente da que o aluno queria dizer.

Essas duas preposições têm muitos significados possíveis, então vamos começar devagar para não confundir. Veja as regrinhas abaixo e os exemplos e tente observar no seu dia a dia a aplicação destes significados.

QUANDO USAR A PREPOSIÇÃO “TO”

A maneira mais fácil de compreender é pensar que “to” significa “para” e, por isso, o uso principal será para expressarmos uma direção ou objetivo. Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro:

I am going to Rome on my vacation.

(Eu vou para Roma nas minhas férias)

I am taking a day off to help you move.

(Eu vou tirar um dia de folga para ajudar você a se mudar)

I wrote this email to her.

(Eu escrevi este email para ela)

QUANDO USAR A PREPOSIÇÃO “FOR”

Já a preposição “for” pode ser traduzida como “por” (mas, é claro, não é sempre que esta tradução é adequada). Usamos “for” quando queremos mostrar o propósito de alguma coisa, ou quando fazemos algo em benefício de outra pessoa. Ah, e uma dica extra: se você usar um verbo depois de “for”, ele sempre virá no gerúndio (ou seja, com o famoso “-ing”).

I wrote this email for her.

(Eu escrevi este email por ela)

This book is for children.

(Este livro é para crianças – Neste caso, embora “for” esteja traduzido como “para”, estamos falando do propósito do livro)

Thank you for helping me.

(Obrigado por me ajudar)

ATENÇÃO!

Cuidado porque nem sempre essas regras se aplicam. É como eu disse lá no começo, os significados são vários, e é sempre importante observar o contexto da frase. Nem sempre essas preposições terão as traduções que eu indiquei, e, na verdade, elas ainda têm muitas outras regras. Mas como um ponto de partida você pode ter essas traduções e aplicações em mente, que com certeza ajudará na maior parte das situações.

Michel Rosas é professor de inglês há mais de 10 anos e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.