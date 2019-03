Você sabe usar as chamadas WH Questions em inglês?

Se você está começando a estudar inglês agora provavelmente já deve ter encontrado algumas perguntas cujas respostas são muito livres, como “o que você acha de…” ou “por que…”. Essas perguntas são conhecidas como “WH Questions”, porque todas elas possuem as letras WH e exigem uma resposta mais elaborada (e não simplesmente “sim ou “não”).

Primeiro, vamos conversar sobre a estrutura desse tipo de pergunta. Você já deve ter visto que as perguntas em inglês começam com um verbo auxiliar, como do, did, will, would, etc, e logo em seguida vêm uma pessoa e um verbo. Por exemplo:

Do they live in São Paulo?

Will she visit the client?

Contudo, quando usamos uma WH Question, ela deve vir no começo, antes mesmo do verbo auxiliar, e o significado da pergunta mudará por completo. Veja nos exemplos a seguir o que significa cada uma das WH Questions, anote em seu caderno e pratique bastante! Dica: tente elaborar uma resposta para cada uma das perguntas dos exemplos.

WHAT – o que, qual

What did you study yesterday?

What do you want to eat?

WHICH – o que, qual

Cuidado para não confundir com “what”: você sempre usará “which” quando houver

opções para a pessoa escolher.

Which do you prefer, English or Spanish?

Which did you study yesterday, Science or Math?

Which is your favorite movie from The Avengers series? (Aqui as opções estão implícitas,

e ainda assim são opções limitadas)

WHERE – onde

Where do you work?

Where did you go last weekend?

WHEN – quando

When will she visit the client?

When is your birthday?

WHO – quem

Who is your teacher?

Who did you talk to?

WHY – por que

Why do they live in São Paulo?

Why do you study English?

HOW – como

How are you?

How do you study?

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas