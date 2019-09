Aptidões como criatividade, colaboração, flexibilidade, pensamento crítico, capacidade de trabalhar sob pressão serão obrigatórias para evoluir na carreira daqui para frente. Pelo menos é isso que diz o relatório de março do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho.

No entanto, o desenvolvimentos de habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, está diretamente relacionado com o autoconhecimento. É preciso ter consciência sobre quem somos, o que fazemos e onde queremos chegar.

E esse é o tema da matéria de capa da revista VOCÊ S/A de agosto, que traz as cinco principais etapas para conhecer a si mesmo. Clique aqui para ler a matéria completa.

Para auxiliar nesse processo que pode ser transformador para você e para a sua carreira, propusemos um exercício para ajudar a identificar os principais pontos a serem trabalhados nesta jornada.

Reflita sobre as afirmações abaixo e, deixando o julgamento de lado, marque sim ou não de acordo com a percepção que tem de si mesmo. Peça a uma pessoa em quem confia e que considera que o conheça bem para também responder às questões com base na percepção que tem de você (e não dela mesma). Em seguida, compare os resultados.

Aproveite as discórdias para saber mais sobre a imagem e as impressões que vem transmitindo e detectar possíveis fontes de conflito (interno e no ambiente). Você deve usar as informações como ponto de partida para definir mudanças de comportamento e caminhos para desenvolver o autoconhecimento.