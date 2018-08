Você sabe quais são os benefícios da educação financeira para a carreira?

Nem todo mundo se sente confortável em falar de dinheiro, não é verdade? Mas, vamos lá, perca esse medo e saiba que a educação financeira possibilita grandes investimentos, principalmente na carreira, pois permite que se busque por algo que te traga satisfação e prazer e, ao mesmo tempo, transformar sua vida profissional de forma positiva.

Saiba que colocar tudo na ponta do lápis é importante, mas a inteligência financeira vai além de planilhas: trata-se de um comportamento e de escolhas conscientes! Devemos desenvolver novos hábitos que façam seus gastos se encaixarem no orçamento e ainda permitir que seus sonhos e objetivos se realizem. Com um planejamento adequado e umas economias guardadas é possível investir em sua formação profissional e pessoal, desfrutando de novas experiências e viagens, que tanto nos renovam e ampliam nossa visão de mundo e das próprias oportunidades de carreira. Essa habilidade permite que você também esteja mais apto para controlar o orçamento e custos dos seus projetos ou área da empresa. Se cada um se conscientizar sobre a importância da saúde financeira, haverá mudanças não só em suas próprias vidas, mas também na vida econômica do nosso Brasil.

Vamos à nossa realidade educacional: no nosso país, química orgânica, por exemplo, faz parte do currículo escolar obrigatório. Finanças básicas, não. E como fazer um planejamento de vida ou de negócios sem conhecer finanças básicas? O exame PISA realizado com estudantes de 15 anos de 15 países, afirma que os jovens brasileiros são os mais ignorantes em finanças e isso não é exclusividade apenas deles. Outra pesquisa do SEBRAE aponta que 77% dos empreendedores autônomos que faturam até R$81.000,00 por ano nunca fizeram um curso ou treinamento em finanças. 48% não fazem previsão de gastos, 50% ainda usam o caderno para anotar gastos, 39% não registram todas as receitas e 34% não acompanham, ou acompanham no máximo uma vez ao mês, o saldo de caixa.

E como ter uma boa saúde financeira, seja para o empreender, profissional de carreira, jovens e estudantes?

* Realize mudanças para se ter uma educação financeira, tendo responsabilidade sobre a gestão de suas finanças e fazendo todas as alterações necessárias, mesmo que sejam difíceis e eu sei que será, mas também sei que é possível!

* Defina as suas prioridades e mantenha o foco. Faça as seguintes perguntas: o que é primordial para o andamento da minha carreira ou do meu negócio e onde eu quero chegar? Isso vai te ajudar a eliminar ou reduzir gastos que são menos necessários.

* Controle seus gastos e não deixe de fazer as anotações onde se sentir mais confortável. Mas, não se esqueça de atualizá-las! Desta forma você consegue visualizar as despesas.

Com isso, fica mais fácil planejar e tomar decisões certas na hora de fazer um investimento no trabalho. Os benefícios da educação financeira para gestão de carreira são vários, como por exemplo, a melhora na qualidade do consumo, diminuição do estresse e alívio da pressão financeira, equilíbrio empresarial e motivação, processo de autoconhecimento, permite uma mudança de carreira e a projeção de um futuro muito mais feliz! Arregace as mangas e mãos à obra!