Você sabe quais são 4 maneiras de falar no futuro em inglês?

Assim como no português, existem várias maneiras diferentes de falar sobre o futuro em inglês. Os professores costumam ensinar algumas regrinhas para facilitar o aprendizado, mas o ideal é que você tente entender as estruturas e se acostumar com elas, para usar com naturalidade no seu dia a dia.

De modo geral, você vai usar quatro estruturas bem simples para falar no futuro: will, going to, presente contínuo e presente simples.

Will

O futuro com will será usado sempre que você decidir algo no momento exato em que estiver falando. Por isso, é comum que o will seja usado em situações que você não tem tanta certeza de que realmente vão acontecer.

– Hi! Did you hear about the computer sale at the store?

– No, I didn’t. That’s so good! I need a new computer. I think I will buy a new one.

Going to

O futuro com going to, por outro lado, aparece sempre que você estiver comunicando uma decisão tomada anteriormente ao momento em que está falando. É comum que este futuro seja um pouco mais certo, porque você já decidiu antes e só esta comunicando agora.

– Hi! Did you hear about the computer sale at the store?

– Yes, I did. I checked the prices and I am going to buy a new computer for me.

Presente contínuo

O presente contínuo é usado em situações que estão ocorrendo no momento em que se fala, mas ele também pode ser usado para o futuro, sempre que você estiver falando de uma situação que já está organizada para acontecer (muitas vezes com data e hora).

– Hi! Can you go to the store with me on Saturday morning?

– Oh, I am sorry, but I am visiting my grandmother on Saturday morning.

Presente simples

O presente simples também pode ser usado para falar sobre o futuro. Ele é parecido com o presente contínuo, você também vai usar para situações que estão organizadas para acontecer (com data e hora). A única diferença é que não tem como mudar o horário dessa situação: ela vai acontecer de um jeito ou de outro, por isso costuma ser usado com meios de transportes, instituições, etc.

– The plane leaves at 10 o’clock next morning.

– Classes start on September 1st.