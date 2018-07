Você sabe quais os dois únicos jeitos certos de pronunciar “hexacampeão”?

Neste mês de Copa do Mundo, esperamos muito que o Brasil seja hexacampeão: termo grafado assim, sem uso de hífen ou espaço. Quanto à pronúncia do termo, dicionários mais tradicionais e o próprio VOLP da Academia Brasileira de Letras registram duas possíveis ao X: [cs] ou [z].

Fico com a mais usada em nosso país, seguindo a orientação do Michaelis e do Aurélio: hexacampeão [cs].

Sobre os prefixos acrescidos ao vocábulo “campeão”, é preciso salientar que jamais haverá o “espaço”, uma vez que tal elemento é parte formadora do vocábulo. Exemplo disso são as seguintes inadequações: “bi campeão”, “tri campeão”, ” penta campeão”, “hexa campeão”.

Vamos à correção?

O Brasil já ganhou os títulos de “campeão”, “bicampeão”, “tricampeão”, “tetracampeão, “pentacampeão” e – agora – está próximo de ser “hexacampeão”. Comemoremos ortograficamente!

1. COMO OS LOCUTORES USAM “QUEM”

A todo momento, os locutores usam o “quem”. Como exemplo, uma expressão falada por um famoso:

“O jogador quem mais respeitamos é…”

Na atual Língua Portuguesa, “quem” é empregado com referência a pessoa ou a algo personificado:

“O jogador a quem mais respeitamos é…”

Além disso, de acordo com a norma gramatical, “quem” – introduzindo oração subordinada – vem sempre precedido por preposição.

Lembremo-nos de que essa regra não leva em consideração o fato de o verbo “respeitar” ser transitivo direto (sem auxílio da preposição). A preposição deve ser usada por causa da introdução de nova oração; está acima da questão regencial do verbo:

“O jogador DE quem mais falamos é…”

“O jogador A quem mais respeitamos é…”

Diogo Arrais

Autor Gramatical pela Editora Saraiva

Professor de Língua Portuguesa