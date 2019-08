One money, no money: com esta dica, não erre mais a contagem em inglês

Pare o que está fazendo e se imagine caminhando pelas ruas de um país estrangeiro. Você observa as construções, a paisagem, as pessoas, e de repente se dá conta de que não sabe como chegar aonde precisa ir. Você para uma pessoa na rua e pergunta “você pode me dar uma informação?”.

E aí? Como você traduziria isso para o inglês?

Se você pensou em “can you give me an information”, então, I’m sorry, my friend, mas este texto é pra você.

Existe um conceito em inglês que costuma confundir muitos alunos, especialmente quando são feitas comparação diretas com o português, que é o dos “countable and uncountable nouns” (substantivos contáveis e não contáveis).

Se você não sabe como diferenciar um do outro, estas dicas vão te ajudar.

COUNTABLE NOUNS

Os countable nouns, ou substantivos contáveis, são aqueles que você consegue contar as unidades do objeto. Muitos professores costumam dizer que é só você verificar se a palavra tem plural: se ela tiver, então com certeza será contável. Mas tome cuidado porque tem muitas palavras que parecem plural mas não são (clique aqui para ler um artigo sobre isso).

Exemplos:

A dog, two dogs, three dogs…

A house, two houses, three houses…

A person, two people, three people…

UNCOUNTABLE NOUNS

Os uncountable nouns, ou substantivos não contáveis, são aqueles que não têm uma unidade. Muitas vezes são substantivos abstratos, líquidos, alimentos, etc, e eles nunca serão usados no plural.

Por exemplo: imagine que alguém te pergunte “how much water did you drink?” (“quanta água você bebeu?”). Você pode responder “a lot” (“muita”) ou “a little” (“pouca”), mas nunca poderá responder com um número, porque não existem “unidades de água” (a menos, é claro, que você use um substantivo contável antes de water: two glasses of water, a bottle of water, two liters of water, etc).

Exemplos:

Water, coffee, beer, tea, bread, rice, meat, poetry, music, advice, money, furniture, luggage, information

O problema é que algumas palavras que são contáveis em português não são contáveis em inglês, e isso confunde. É por isso, por exemplo, que “can you give an information” está errado: embora “informação” possa ser contada em português, ela é um conceito abstrato em inglês. O ideal, então, seria dizer “could you give me some information?”.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.