Você passaria no difícil teste físico da Polícia Federal? São 4 provas

São Paulo – Estão abertas as inscrições para o concurso público mais esperado do ano. A Polícia Federal está recrutando 500 novos servidores para os cargos de agente, papiloscopista, escrivão, perito e delegado. Os salários variam entre 11.983,26 reais para agente, escrivão e papiloscopista e de 22.672,48 reais para perito criminal e delegado.

Com vagas, preferencialmente, para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteira, o concurso tem uma das provas físicas mais exigentes das carreiras policiais.

A aptidão física verificada por meio de prova de capacidade é uma determinação exposta no Decreto-lei 2.230 de janeiro de 1987, que trata do ingresso nas carreiras policiais.

No caso da Polícia Federal, o exame de aptidão física tem quatro testes obrigatórios e eliminatórios. É aplicado por uma banca examinadora composta por profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), com habilitação plena em Educação Física e pode ser acompanhada por um representante do Serviço de Educação Física da Coordenação de Ensino da Academia Nacional de Polícia.

Confira quais são as quatro provas e veja se você tem fôlego para garantir pontuação e não ser eliminado:

Teste em barra física para os homens:

O candidato precisa se dependurar na barra fixa com duas polegadas de diâmetro. O jeito que ele pega na barra é livre (pronação ou supinação). Primeiro ele fica de cotovelo estendido, e pode ter ajuda para ficar nessa posição, mantendo o corpo na vertical sem encostar nem no chão nem na barra de sustentação lateral.

Quando ouve o comando iniciar, o candidato precisa flexionar os dois cotovelos ao mesmo tempo até que o seu queixo ultrapasse a parte superior da barra. Em seguida volta à posição inicial. No edital há os requisitos para que a execução do movimento seja considerada correta.

O candidato tem duas tentativas, com intervalo mínimo de cinco minutos entre uma e outra. A melhor tentativa é a que será considerada para a prova. Confira a tabela de pontuação:

Número de flexões Pontos Abaixo de 3 0- eliminado 3 2 4 2,33 5 2,67 6 3 7 3,33 8 3,67 9 4 10 4,33 11 4,67 12 5 13 5,33 14 5,67 15 6

Teste em barra física para as mulheres:

A candidata precisa de dependurar na barra na barra fixa com duas polegadas de diâmetro, também com pegada livre em pronação ou supinação, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem que nela se apoie. É possível usar um suporte ou uma plataforma para atingir essa posição.

Ao escutar o comando iniciar, a candidata, pendurada apenas pelas mãos terá que permanecer na posição com braços flexionados e queixo acima da parte superior da barra. O tempo que ela conseguir permanecer será cronometrado. Assim que ela descontinuar a posição, o tempo cessa.

Ela também terá duas tentativas, com intervalo mínimo de cinco minutos entre elas. A melhor marca será considerada. Confira a tabela de pontuação:

Tempo de permanência em sustentação Pontos Abaixo de 15 segundos 0- eliminada Igual ou superior a 15 segundos e abaixo de 20 segundos 2 Igual ou superior a 20 segundos e abaixo de 25 segundos 3 Igual ou superior a 25 segundos e abaixo de 30 segundos 4 Igual ou superior a 30 segundos e abaixo de 35 segundos 5 Igual ou superiora 35 segundos 6

Teste Impulsão horizontal

Quando ouvir o comando “em posição”, o candidato (a) fica atrás da linha de medição, pé, parado com os pés paralelos sem tocar a linha. Quando ouvir o comando iniciar, vai saltar à frente com movimento simultâneo dos pés.

A distância é contada a partir da linha de medição inicial até a marca no solo, de qualquer parte do corpo do candidato (a) que esteja mais próxima da linha de medição inicial. Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência, segundo o edital. Veja a tabela de pontuação:

Distância (prova masculina) Distância (prova feminina) Pontuação Abaixo de 2,07 m Abaixo de 1,59 m 0- eliminado (a) De 2,07 a menos de 2,15 Se 1,59 a menos de 1,67 2 De 2,15 a menos de 2,23 De 1,67 a menos de 1,75 3 De 2,23 a menos de 2,31 De 1,75 a menos de 1,83 4 De 2,31 a 2,38 De 1,83 a 1,90 5 Acima de 2,28 Acima de 1,90 6

Teste de Natação

A prova de natação é de 50 metros feita em uma piscina de 25 metros. Ao ouvir o comando “em posição”, o candidato (a) fica em pé na borda da piscina. Quando ouvir o sinal sonoro, salta na piscina e nada 50 metros em nado livro. Na virada da piscina pode tocar a borda da piscina para pegar impulso na parede. A chegada é marcada pelo toque de qualquer parte do corpo na borda da piscina. Os candidatos (as) tem direito a duas tentativas. Com intervalo de cinco minutos. Veja a tabela de pontuação:

Tempo para prova masculina Tempo para prova feminina Pontos Acima de 44 segundos Acima de 54 segundos o- eliminado (a) De 40 a 44 segundo De 49 a 54 segundos 2 De37 a menos de 40 segundos De 45 a menos de 49 segundos 3 De34 a menos de 37 segundos De 41 a menos de 45 segundos 4 De31 a menos de 34 segundos De 37 a menos de 41 segundos 5 Abaixo de 31 segundos Abaixo de 37 segundos 6

Teste de corrida

Os candidatos (as) precisam correr durante 12 minutos e tentar percorrer a maior distância possível, em pista com condições apropriadas para corrida e marcação escalonada a cada 10 metros.

O deslocamento pode ser feito em qualquer ritmo. É possível, por exemplo, parar, andar, prosseguir correndo. A banca examinadora que vai indicar por meio sinal sonoro o início e o término da prova. Cada candidato (a) tem apenas uma tentativa. O edital traz todas as regras do regulamento da prova. Confira a tabela de pontuação: