Você entende estas frases em inglês para usar no trabalho? Faça o teste

Como em todas as línguas, no inglês você também encontrará expressões que são comumente usadas em ambientes e contextos específicos. Por isso é importante que você se prepare para todas as situações e tenha um cuidado maior com aquelas que você sabe que vai enfrentar.

Por exemplo, se você está estudando inglês para usar no trabalho, você provavelmente não usará “slang” (gíria) na sua fala. Mas existem algumas expressões que são informais e que são muito comuns.

Você não vai usá-las em apresentações ou reuniões importantes, mas no seu dia a dia é provável que as encontre (e as use) com muita frequência.

Você consegue completar as 10 frases abaixo com expressões comuns usadas no ambiente de trabalho?

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.