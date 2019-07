Você é um profissional I, T ou X? Descubra qual o seu perfil

Suria Barbosa, do Na Prática

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Hoje existem alguns termos que nomeiam modelos de habilidade: se o profissional é especialista, generalista, ou tudo isso e um pouco mais, por exemplo.

A vantagem de saber isso é entender pontos positivos e negativos de se encaixar em cada um dos perfis para a carreira, e direcionar esforços para se desenvolver e suprir o que sente que falta para ser um profissional mais completo, de acordo com seus objetivos.

Conheça os perfis dos profissionais I, T e X e entenda com qual você se identifica mais atualmente!

Profissional I

Assim como nos próximos perfis descritos neste texto, o Profissional I tem um significado ligado ao formato da letra que lhe dá nome.

Ter habilidades em formato I significa ter conhecimento profundo e experiência compreensiva em uma área. Competências que o profissional não necessariamente aplica em outras áreas.

O profissional I foca primariamente em aprendizados conectados ao seu campo de conhecimento.

Profissional T

O Na Prática tem um texto inteiro dedicado a esse perfil, do profissional T. Basicamente, o traço vertical do “T” é profundidade de habilidade em uma área. Já o traço horizontal do “T” diz respeito à gama de conhecimentos de áreas diversas.

Profissionais T têm profundidade e amplitude em suas habilidades, algo que faz com que, com frequência, tenham capacidade e disposição para colaborar com outros setores.

Ambos os tipos, I e T, são essenciais em qualquer organização. Porém, muitos líderes hoje valorizam as habilidades em T por configurarem personalidades que facilmente fazem conexões e cooperam.

Profissional X

Por fim, o profissional X, perfil muito procurado para posições de liderança. Costuma ser alguém que conquistou reputação como um T, mas que combina conhecimento profundo e amplitude com alta credibilidade, além da capacidade de liderar uma equipe diversificada para alcançar um objetivo comum.

Aqui, até certo ponto, a profundidade do conjunto de habilidades se torna menos importante do que nível de inteligência emocional e suas qualidades de liderança.

É possível mudar de um perfil a outro?

É completamente possível se desenvolver de um I para um T e para um X, já que se tratam de habilidades. Mas, claro, tudo depende de dedicação – inclusive, para uma autorreflexão profunda sobre sua personalidade – e

De um I para um T, por exemplo, vale se dedicar a

ampliar seus horizontes de conhecimento diversos

atualizar sua linha principal de conhecimento

desenvolver soft skills

E, se seu objetivo é tornar-se um profissional X, após seguir todos os passos acima para ser um T, foque em

aprofundar ainda mais sua área de expertise

expertise criar conexões significativas com colegas (e ganhar sua confiança)

desenvolver habilidades de liderança, como capacidade de execução, de moderar conflitos, locus externo de controle e inteligência emocional, por exemplo.

Dicas gerais, mas se seu foco é realmente fazer uma transição, pegue-as como ponto inicial para criar um plano de desenvolvimento individual (PDI) personalizado. Aprenda como fazer um PDI aqui!