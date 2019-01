Você domina o passado em inglês? Teste seus conhecimentos

O passado em inglês não é feito apenas de verbos regulares e irregulares. Na verdade, existem várias maneiras diferentes para se referir a alguma coisa que já aconteceu, e tudo depende do contexto.

Por exemplo, se você estiver falando de uma coisa que aconteceu e que não vai mais se repetir, você utilizará o passado simples: I studied in the USA during high school.

Mas se você estiver falando de uma coisa que aconteceu e que se estende até o dia de hoje, o correto é o presente perfeito: I have bought a new car.

Além desses dois, você também se lembra do “past continuous” e do “past perfect”?

Coloque o seu conhecimento à prova respondendo o quiz:

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.