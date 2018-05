Você conhece as 5 diferentes maneiras de dizer “também” em inglês?

São Paulo – “Me too” não é única maneira possível de dizer “eu também” em inglês. Na verdade, existem muitas maneiras diferentes, e cada uma segue uma estrutura própria, além de terem diferentes graus de formalidade. Algumas são usadas no começo de frases, outras no final, outras somente em frases reduzidas… Enfim, tudo depende da palavra que você estiver usando.

Mas, para não errar, veja abaixo algumas dicas de como utilizá-las corretamente.

TOO

“Too” é uma das maneiras mais famosas de dizer “também”, e é provavelmente uma das primeiras que você vai aprender. Dizer “me too” não está errado, mas lembre-se de duas coisas importantes:

“Me too” é muito informal. Você só pode utilizá-la em frases afirmativas.

I love this book! And you?

Oh, me too!

Se quiser usar em uma frase completa (mas também afirmativa), o too vai aparecer no final dela. Olha só:

I watched the lecture last night! And you?

I watched the lecture too.

ALSO

O also também será usado em frases afirmativas, mas ele normalmente virá no meio das frases, mas, dessa vez, um pouco mais formais.

I have two meetings in the morning, and I also have another meeting in the afternoon.

Sorry, we can’t talk to you on Thursday, and we are also busy on Friday.

AS WELL

Essa forma também é muito conhecida, e ela sempre vai ser usada em frases afirmativas e só no final. Ou seja, ela funciona praticamente como um substituto do too. Olha só:

I can speak English and French.

I can speak English, French and German as well.

EITHER

Enquanto todas as formas anteriores são usadas apenas em frases afirmativas, o either é a opção para as frases negativas. É o equivalente a um “também não”, e você vai usar da mesma forma que o too, sempre no final das frases.

I don’t feel prepared for this meeting.

I don’t feel prepared for this meeting either, but we have to face it.

We have no meetings in the morning.

And we have no meetings in the afternoon either.

NEITHER

Quando você quiser dizer “eu também não” de uma forma contraída, sempre use “me neither”, e nunca “me too”. Lembre-se: “me too” só pode ser usado em frases afirmativas.