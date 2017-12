Você acertaria estes 2 exercícios sobre crase em português?

Antes de praticarmos, vamos ao primeiro passo sobre o uso do acento grave, responsável por indicar a crase. O papel de tal acento é indicar a VALIDADE POR DOIS. Exemplo: “Enviamos o documento à presidência – Enviamos o documento PARA A presidência.” Após a compreensão de tal validade por dois, escolha uma opção abaixo.

1. A presença do sinal indicativo de crase ou sua ausência estão inteiramente corretas na frase:

(A) A publicidade, destinada a convencer pessoas à consumir determinados produtos, deve respeitar às normas morais vigentes na sociedade.

(B) Peças publicitárias, vistas como obras de arte, não deveriam estar sujeitas à certos padrões sociais de comportamento.

(C) A publicidade objetiva atingir à um público consumidor, a quem uma marca deverá ser ou parecer mais atraente do que a outra.

(D) Destinadas as pessoas que tenham poder aquisitivo, algumas propagandas apelam à estilos de vida mais elegantes e charmosos.

(E) A propaganda destina-se a convencer pessoas à escolha de um determinado produto, percebido como superior a outro.

Além das dicas iniciais, lembre-se: não ocorre antes de verbo e, principalmente, antes de indefinições (A + palavra posposta no plural). Na letra A, não deveria ocorrer crase antes do verbo CONSUMIR; o verbo RESPEITAR, também, é transitivo direto e não exige a presença da preposição. Na letra B, não deveria ocorrer crase, já que CERTOS está no plural e o termo A no singular; não ocorre crase antes de ideias indefinidas. Na letra C, há um outro desvio, já que não deveria ocorrer crase antes de artigo indefinido. Na letra D, o desvio concentra-se no comentário previamente exposto: não ocorre crase antes de indefinições (a estilos de vida). Sendo assim, também por eliminação, a única correta é a LETRA E.

Vamos a mais uma questão:

2. O acento indicador de crase está empregado corretamente em:

(A) A jovem estudante respondeu ao questionário entregue à ela.

(B) O autor fez referência à uma pesquisa realizada na UCL.

(C) Os jovens devem ser estimulados à praticar atividades físicas.

(D) Um bom livro é sempre uma alternativa à esta compulsão pela internet.

(E) Ficar muito tempo diante do computador pode trazer danos à saúde.

Mais uma vez, use a questão da validade por dois. Na letra E, pode-se claramente perceber: “ficar muito tempo diante do computador pode trazer danos À (PARA A) saúde.”

Um abraço, até a próxima e siga-me pelo Twitter!

Diogo Arrais

@diogoarrais

Professor de Língua Portuguesa – CPJUR – portalcpjur.com.br

Autor Gramatical pela Editora Saraiva