Vídeo de recrutamento da Polícia da Nova Zelândia faz sucesso

São Paulo – Um vídeo divulgado nesta semana pela Polícia da Nova Zelândia para atrair profissionais está fazendo sucesso nas redes sociais. Publicado no dia 25 de novembro, já contava com mais de 5,5 milhões de visualizações no Facebook e quase um milhão no Youtube.

Autointitulado o vídeo de recrutamento mais divertido já divulgado, o filme com pouco menos de 3 minutos mostra as diferentes áreas de trabalho que são ofertadas pela polícia. “Nós queremos fazer da Nova Zelândia o país mais seguro do mundo, mas não conseguiremos sem a sua ajuda”, diz uma policial logo que o vídeo começa.

Diferentes policiais vão se revezando ao longo das imagens. Enquanto correm simulando uma perseguição, falam sobre as diversas de carreiras e áreas de trabalho que são oferecidas pela corporação. O slogan da campanha é: “você se preocupa o suficiente para ser um policial?”

Confira o vídeo em inglês: