Veja salários para 10 cargos no Nubank, a startup mais desejada do Brasil

São Paulo- “Mais do que a tecnologia, nossa cultura e as pessoas são os verdadeiros responsáveis por trazer o Nubank até aqui”, afirmou Renee Mauldin, CPO da empresa, em comunicado oficial após divulgado o resultado que a fintech ficou novamente no topo do ranking de startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil.

Ele atribui à autonomia dada aos funcionários a forte atração de talentos. Esse é um dos quesitos de classificação do ranking LinkedIn Top Companies, assim como o interesse de usuários da plataforma a vagas de emprego na companhia, engajamento dos usuários com a empresa e seus funcionários. A lista traz 25 empresas privadas sediadas no Brasil com menos de sete anos e que tenham no mínimo 50 funcionários.

A liberdade é constantemente citada como um dos pontos positivos do Nubank por funcionários e ex-funcionários que avaliaram a fintech anonimamente no site Glassdoor Brasil. “Bastante autonomia em decisões e também na rotina de trabalho, liberdade para experimentar e aprender com erros, diversas oportunidades de crescimento”, escreveu um engenheiro de software, funcionário da fintech em São Paulo.

A empresa recebeu mais de 460 avaliações na plataforma e 96% recomendariam a empresa positivamente a um amigo que estivesse interessado em trabalhar lá. Quem quiser tentar uma vaga no Nubank no Brasil, México ou Argentina pode se candidatar por meio do site de Carreira da empresa.

A seguir confira salários informados – sempre anonimamente – por usuários do Glassdoor que trabalham ou já trabalharam no Nubank: