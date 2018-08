Veja salários de estagiário a gerente nos 5 bancos que mais lucram no país

São Paulo – Juntos, os cinco maiores bancos do país lucraram 19,6 bilhões de dólares no ano passado, segundo dados do prêmio MELHORES E MAIORES da Revista EXAME. São eles: Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander.

Com os bons resultados em um momento difícil para o Brasil, se torna mais atrativo procurar por oportunidades de emprego dentro de grandes bancos.

Para tomar uma decisão na carreira, 73% dos brasileiros consideram o salário como um fator prioritário para escolher uma empresa, segundo pesquisa feita pela Love Mondays com mil profissionais.

O portal reúne mais de 1 milhão de avaliações e salários para 115 mil empresas. As informações são postadas de forma anônima pelos usuários e são acessadas por mais de 3 milhões de pessoas por mês.

Com os dados do Love Mondays, a reportagem de EXAME destacou a remuneração média para alguns cargos dos cincos bancos.

Entre eles, o destaque fica com o trainee do Santader: embora a pesquisa mostre uma remuneração média de 5.830 reais para o cargo, o programa deste ano oferece salário de 6,2 mil reais. As inscrições estão abertas e recém-formados de qualquer curso podem se candidatar.

O banco mais lucrativo, o Itaú Unibanco, também tem vagas para trainee e estágio.

Confira os principais salários dos maiores bancos do Brasil:

Itaú Unibanco

Controle acionário: Brasileiro

Lucro líquido: US$ 6,295 milhões

Cargo Salário médio Base de cálculo Estagiário R$ 2.184 2.355 salários postados Trainee R$ 6.068 103 salários postados Caixa R$ 2.789 266 salários postados Analista Júnior R$ 4.674 459 salários postados Analista Pleno R$ 6.532 359 salários postados Analista Sênior R$ 8.728 250 salários postados Gerente R$ 7.772 398 salários postados

Bradesco

Controle acionário: Brasileiro

Lucro líquido: US$ 4,5 milhões

Cargo Salário médio Base de cálculo Estagiário R$ 2.280 401 salários postados Trainee R$ 3.285 9 salários postados Caixa R$ 3.005 313 salários postados Analista Júnior R$ 4.190 48 salários postados Analista Pleno R$ 6.527 48 salários postados Analista Sênior R$ 8.282 18 salários postados Gerente R$ 6.243 367 salários postados

Caixa Econômica

Controle acionário: Estatal

Lucro líquido: US$ 3,647 milhões

Cargo Salário médio Base de cálculo Estagiário R$ 789 407 salários postados Trainee Caixa R$ 4.941 37 salários postados Analista Júnior R$ 5.693 5 salários postados Analista Pleno R$ 8.180 19 salários postados Analista Sênior R$ 10.167 6 salários postados Gerente R$ 12.745 239 salários postados

Banco do Brasil

Controle acionário: Estatal

Lucro líquido: US$ 2,981 milhões

Cargo Salário médio Base de cálculo Estagiário R$ 799 347 salários postados Trainee Caixa R$ 4.208 25 salários postados Analista Júnior R$ 6.540 6 salários postados Analista Pleno R$ 9.188 17 salários postados Analista Sênior R$ 14.156 11 salários postados Gerente R$ 9.838 239 salários postados

Santander

Controle acionário: Espanhol

Lucro líquido: US$ 2,141 milhões