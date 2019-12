Veja os salários para estudantes de engenharia, direito e outros cursos

São Paulo – Para os universitários que buscam uma oportunidade para começar a carreira em sua área de estudo, o estágio é a principal porta de entrada do mercado.

E embora o valor da bolsa-auxílio seja um grande diferencial, a maioria dos programas de estágio não revela inicialmente a quantia oferecida.

Com o Guia de valores de bolsa-auxílio 2020, a Companhia de Estágios tenta acabar com a curiosidade dos candidatos e ajudar os empregadores a estabelecer valores competitivos que atraiam os melhores talentos.

A consultoria coordena alguns dos principais processos de seleção do país, como as vagas no Twitter, Amazon, Unilever e Facebook.

O guia não revele os dados específicos de cada empresa, mas é possível conferir a média de valores por curso de graduação das vagas divulgadas durante o segundo semestre do ano de 2018 e o primeiro semestre de 2019 de companhias de pequeno, médio e grande porte em todo o país.

Confira os valores: