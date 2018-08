Veja os salários nas Lojas Renner, a empresa do ano em Melhores e Maiores

São Paulo – Há mais de 10 anos, o lucro da rede de vestuário Lojas Renner – a Empresa do Ano de Melhores e Maiores – vem crescendo. Em 2017, com lucro líquido de 221 milhões de reais, a varejista abriu 70 lojas, sendo três no Uruguai, e aumentou seu quadro de funcionários em 10%.

Além de ser a empresa de varejo com os melhores resultados em 2017, é também líder em produtividade: tem a maior criação de riqueza por empregado. Do lado dos funcionários, 76% recomendariam a empresa a um amigo, segundo informações coletadas pela Love Mondays.

Nos últimos 12 meses, a empresa recebeu mais 230 avaliações – sempre anônimas – de funcionários e ex-funcionários, na plataforma. Lá também é possível verificar o nível geral de satisfação profissional dos funcionários, que é de 3,49, numa escala que vai de 1 a 5.

Na divisão por categorias, o quesito qualidade de vida é o que têm a pior avaliação (2,79) e a cultura da empresa (3,82) é o item mais bem avaliado. O índice para oportunidades de carreira é de 3,29 e a remuneração e os benefícios recebem nota de 3,19. Confira os salários informados por funcionários e ex-funcionários, as informações não são oficiais: