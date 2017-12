Veja oportunidades de trabalho voluntário no Brasil e no exterior

Apesar de não integrar a maioria dos editais e descrições de vaga, o voluntariado é visto com bons olhos. Tanto pelo setor de recursos humanos de grandes empresas, quanto para o de admissões em universidades estrangeiras. Em outras palavras, ao fazer trabalho voluntário, o candidato ganha pontos em seleções – além de ajudar os outros.

Por trás dessa ideia, está uma análise de currículo e histórico de candidatos que vai além de números e notas. É a vez de trazer à equação fatores ligados às atividades extracurriculares desempenhadas pelo estudante ou profissional, incluindo aí serviços que beneficiem a comunidade. Entram na lista de pontos extras as iniciativas que engajam alunos em assuntos relevantes e questões sociais, como fazer trabalho voluntário ou se dedicar a projetos independentes, no Brasil ou no exterior.–

Isso porque, dentro da vivência esperada de um voluntário, estão mais do que noções sobre bem comum. São as chamadas soft skills – bem recebidas tanto no mercado de trabalho quanto nas universidades estrangeiras – que definem habilidades ligadas à relação e à interação com pessoas. Empatia, colaboração e comunicação servem de exemplo, e estão entre as capacidades desenvolvidas ao fazer trabalho voluntário.

Tanto na graduação quanto nas pós, o que sai fortalecido é um currículo que não se limita aos muros da universidade. Já nos processos seletivos de estágios e trainees, bem como vagas efetivas, o quem se sobressai é o candidato plural, que também se dedicou a atividades voluntárias de seu interesse.

Voluntários da Fundação Estudar

Entre as oportunidades oferecidas pela Fundação Estudar, estão voluntariados. Um deles serve justamente para os que desejam ser “partners” da instituição, levando programas de impacto à sua região de origem e facilitando iniciativas da Estudar pelo Brasil todo. Mais do que ganhar familiaridade com temas como protagonismo, o jovem envolvido consegue aumentar sua rede de contatos e ganha benefícios como mentoria, participação em conferências e eventos da fundação.

Vale lembrar que as inscrições para fazer trabalho voluntário na Fundação Estudar abrem em janeiro.

Voluntários da Fundação Lemann

Entre os projetos da Fundação Lemann, estão iniciativas ligadas à Khan Academy e ao Coursera. As oportunidades oferecidas permitem, por exemplo, que o voluntário atue como tradutor de materiais sobre Matemática da Khan Academy para o português.

Pessoas que desejem fazer trabalho voluntário na instituição devem acessar o site oficial para obter mais informações.

Rede de Voluntários Youth Voices Brazil, do Banco Mundial

Iniciativa foi idealizada pelo Banco Mundial e visa causa impacto em realidades locais, focando principalmente no combate à pobreza. O processo seletivo para o Youth Voices Brazil, que será divulgado no final de dezembro, busca jovens brasileiros nascidos entre 1992 e 1999, que tenham atitude e pensamento crítico,

espírito de liderança e comprometimento com o futuro do Brasil. Os selecionados atuarão no grupo durante dois anos, entre março de 2018 e março de 2020.

Busque oportunidades de voluntariado no Atados

A rede social Atados conecta pessoas que querem fazer o bem com oportunidades de trabalho voluntário. O site filtra atividades de voluntariado de acordo com área de expertise do interessado, região de atuação e questões sociais.

Como fazer trabalho voluntário fora

Voluntário global com a AIESEC

A iniciativa desenvolvida pela AIESEC leva jovens para fazer trabalho voluntário em países do exterior, em projetos desenvolvidos por ONGs. Para filtrar oportunidades no site, é necessário preencher informações relativas ao perfil do candidato, formação acadêmica e áreas de interesse.

Durante o período de voluntariado, o jovem assume projetos com grandes responsabilidades, lidando com gestão de crises e gerenciamento de equipes.

Sistema de voluntariados da ONU

Criado em 1970, o programa Voluntários das Nações Unidas (UNV, na sigla em inglês) é um braço do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e tem como objetivo contribuir para a paz e para o desenvolvimento através do trabalho voluntário em mais de 140 países.

Com sua rede de organizações espalhada pelo mundo, o UNV oferece uma plataforma aberta em que qualquer interessado pode se cadastrar. Uma vez integrado à base de dados, o candidato pode ser contatado caso a ONU ou um de seus parceiros precise de alguém com suas habilidades.

Uma das divisões do UNV é o onlinevolunteering.org, onde é possível se engajar com trabalho voluntário de forma remota. Entre as opções estão tradução de materiais, pesquisa, design, desenvolvimento de TI, consultoria e coaching, entre outras. Para participar, o usuário faz um cadastro e lista suas habilidades. Em seguida, já pode pesquisar as vagas disponíveis e oferecer seus serviços.