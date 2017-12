Veja o ranking de YouTubers mais bem pagos de 2017

São Paulo — O posto de YouTuber mais bem pago do momento não pertence mais a Felix Kjellberg, conhecido como PewDiePie. Após polêmicas racistas, o sueco foi desbancado por outro especialista em videogames, o britânico Daniel Middleton, na edição de 2017 do ranking anual da revista “Forbes”.

Com cerca de 17 milhões de seguidores e mais de 11 bilhões de visualizações, o astro conhecido como DanTDM faturou nada menos que 16,5 milhões de dólares no último ano — a maior remuneração de um YouTuber já medida pelo levantamento, que começou em 2015.

Pela primeira vez, quase metade dos nomes do ranking é ligada ao universo dos games e 60% nunca tinham aparecido na lista. Além de vídeos sobre jogos, os conteúdos que mais fazem sucesso incluem desafios, brincadeiras, comentários sobre a rotina e até as resenhas de um garoto de 6 anos que avalia brinquedos.

Juntas, as 10 estrelas mais bem pagas do YouTube ganharam 127 milhões de dólares entre 1º de junho de 2016 e 1º de junho de 2017, descontados impostos e taxas com administração. Os números são baseados em dados do YouTube, das empresas de dados Social Blade e Captiv8, bem como entrevistas feitas pela Forbes com produtores, advogados e publicitários.

Confira a seguir o ranking:

1º Daniel Middleton (DanTDM)

Quanto faturou em um ano? 16,5 milhões de dólares

Como? Desde 2012, ano em que abriu seu canal no YouTube, centrado em games, o jogador britânico de “Minecraft” conseguiu a marca impressionante de mais de 11 bilhões de visualizações. Nesse meio tempo, publicou um livro e fez uma turnê de mais de 50 shows, inclusive na prestigiada Sydney Opera House, na Austrália.

2º Evan Fong (VanossGaming)

Quanto faturou em um ano? 15,5 milhões de dólares

Como? O YouTuber conseguiu 450 mil dólares com o patrocínio de seus vídeos, que têm como tema videogames extremamente populares como Grand Theft Auto e Call of Duty.

3º Dude Perfect

Quanto faturaram em um ano? 14 milhões de dólares

Como? O canal superou a marca de 24,5 milhões de inscritos graças a cinco amigos e seu mascote (um homem vestido de panda), que fazem vídeos com brincadeiras e desafios. Em um dos vídeos, por exemplo, os YouTubers aparecem lutando dentro de embalagens de plástico-bolha.

4º (empate) Mark Fischbach (Markiplier)

Quanto faturou em um ano? 12,5 milhões de dólares

Como? Dedicado a videogames, o canal ganhou 19 milhões de fãs que adoram o estilo dramático com que narra partidas, jogada a jogada.

4º (empate) Logan Paul – empate

Quanto faturou em um ano? 12,5 milhões de dólares

Como? O YouTuber conquistou sua audiência falando sobre diversos aspectos de sua vida, como viagens e situações cômicas com seu cachorro. Grande parte do seu faturamento, porém, advém de sua marca de roupas, Maverick.

6º Felix Kjellberg (PewDiePie)

Quanto faturou em um ano? 12 milhões de dólares

Como? Número 1 da lista de YouTubers da Forbes por duas vezes, o sueco que fez sucesso com um canal sobre videogames teve um 2017 terrível: diversos anunciantes o abandonaram depois que ele se envolveu em polêmicas sobre racismo. Ainda assim, ele tem cerca de 60 milhões de seguidores, e sua popularidade fez com que algumas marcas voltassem a procurá-lo.

7º Jake Paul

Quanto faturou em um ano? 11,5 milhões de dólares

Como? Irmão de Logan Paul (YouTuber que ficou em 5º lugar na lista), Jake ganhou fama no aplicativo de vídeos Vine e atualmente é conhecido no papel de Dirk na série “Bizaardvark”, transmitida pelo Disney Channel. Além de faturar com seu canal no YouTube, ele aposta em uma agência de marketing voltada para entretenimento de adolescentes.

8º (empate) Smosh

Quanto faturaram em um ano? 11 milhões de dólares

Como? Anthony Padilla e Ian Hecox foram pioneiros da comédia no YouTube. Embora tenham se separado em junho de 2017, o canal ainda é seguido por quase 23 milhões de pessoas.

8º (empate) Ryan ToysReview

Quanto faturou em um ano? 11 milhões de dólares

Como? Aos 6 anos de idade, Ryan faz avaliações e “resenhas” de brinquedos. Seu canal tem mais de 10 milhões de inscritos.

10º Lilly Singh

Quanto faturou em um ano? 10,5 milhões de dólares

Como? Além de faturar com o canal, a comediante transformou seus vídeos motivacionais no YouTube no livro “How to be a bawse – A guide to conquering life”, que entrou para a lista de best-sellers do jornal “The New York Times”.