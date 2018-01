Veja expressões com preposição em inglês como in time ou on time

São Paulo – A revisão é uma etapa muito importante no processo de aprendizagem. Quanto mais vemos um determinado ponto gramatical ou vocabulário, maior será a chance de retenção e, automaticamente, melhor será a nossa fluência no idioma desejado.

As expressões são comuns em qualquer língua. O seu uso em nosso discurso em inglês passa a mensagem ao interlocutor de que nosso vocabulário é mais elaborado, consequentemente, de que temos um melhor nível de fluência.

Nesta lista abaixo, você encontra expressões agrupadas pelas preposições mais comuns, ao lado um ou mais sinônimos em inglês e uma sugestão de tradução em português.

AT

at your disposal: available for your use (à sua disposição)

at first: in the beginning (no começo)

at last: finally, after some delay (finalmente)

at a loss: unsure of what to do or say; speechless (sem palavras)

BY

by accident: not on purpose (por acaso)

by all means: by any possible method (de qualquer maneira)

by hand: without the use of machinery (feito à mão)

by heart: from memory (de cor)

by mistake: accidentally (equivocadamente)

by the way: incidentally (a propósito / por falar nisso)

FOR

for good: permanently (para sempre)

for a living: as a profession (como sustento)

for sale: intended to be sold (à venda). Também pode ser on sale.

for sure: definitely (certamente, por certo)

for now/ for the time being: until some other arrangement/decision is made

for a while (por hora/ até o momento)

IN

in advance: before something begins; early (antecipadamente)

in charge: in command; responsible for (responsável por)

in common: shared by two or more people (em comum)

in danger: likely to be harmed (em perigo)

in debt: owing money (em dívida)

in the end: after everything is finished, finally, at last (finalmente)

in fact: in reality; really (na verdade, realmente)

in a hurry: doing something quickly (com pressa)

in the long run: in the end; eventually (no final das contas)

in no time: very soon; very quickly (rapidamente, logo logo, em breve)

in time: before a time limit expires (a tempo)

in trouble: blamed or punished for doing something wrong; in a difficult situation (com problemas)

in vain: without success (em vão)

ON

on account of: because of (por causa/ conta de)

on demand: when requested or demanded (sob demanda)

on fire: burning; in flames (em chamas)

on hand: available; in stock (disponível, à mão, de fácil acesso)

on my own: alone; without assistance (sozinho)

on one hand… on the other hand (por um lado… por outro lado)

on purpose: deliberately (de propósito)

on sale: being sold at a reduced price (à venda)

on second thought: after thinking further (pensando bem)

on time: at the correct time (pontualmente)

on the verge of: very close to an achievement

6 dicas para estudar as expressões

Estudar com sinônimos também enriquece nosso vocabulário e permite uma maior desenvoltura na comunicação oral, a qual exige prontidão de discurso. Por isso, confira as dicas de estudo:

1) Faça frases com todas essas expressões.

2) Selecione 5 a 10 delas e procure usá-las em suas aulas durante um mês. A partir do momento que já foram automatizadas, selecione novo grupo e, assim, sucessivamente.

3) Faça cartões físicos ou virtuais (flashcards). De um lado, coloque a expressão, no verso, coloque o significado em inglês e o exemplo que você criou no item 1. No caso de cartões virtuais, utilize o http://www.quizlet.com.

4) Utilize post-its e deixe-os afixados ao lado da tela do seu computador ou utilizar a funcionalidade de post-it virtual. Mude quando já tiver incorporado as palavras ao seu discurso.

5) Insira 5 a 10 palavras no bloco de notas do seu smartphone, coloque um alarme em dois momentos do dia em que sabe que não estará em aula ou trabalhando. Quando o alarme disparar, abra o bloco de notas e veja as expressões, tente se lembrar do significado de cada uma e faça uma frase. Faça isso por uma semana.

6) Busque mais expressões na Internet ou peça para seu professor.

Por fim, para praticar algumas preposições, clique aqui e faça esse exercício:

*Lígia Velozo Crispino é graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC. Coautora do Guia Corporativo Política de Treinamento para RHs e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Organizadora do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.