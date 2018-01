Veja erros de português comuns como “zero horas” e “uma e meia”

Quando se trata de hora, surgem naturais dúvidas em relação à nossa Língua. Não são raros os registros “zero horas”, “são uma e meia”, “meio-dia e meio” etc.

Lembremo-nos de que a expressão “zero” remete apenas ao singular; “zero” é “nada”. Assim sendo: “zero hora”, “zero grau”, “é zero hora”.

Causa friagem gramatical a frase: “No Sul, faz zero ‘graus’.” Nada disso! Faz zero grau!

Em se tratando de Gramática Normativa, o plural, em enumerações, só será obtido com números de “dois” em diante; com 1,5, por exemplo, a concordância exige apenas o singular. Sendo assim, pontualmente, é uma e meia; é meio-dia e meia.

Aqui, também, vale o breve estudo de números e determinações. Usando o mesmo raciocínio exposto acima:

“No Brasil, 1%, infelizmente, acredita na paz.”

“Na Argentina, 2% acreditam no plano econômico.”

Com determinante, no entanto, passa-se a observar a determinação:

“No Brasil, 90% do público crê em estagnação econômica.”

No último exemplo, o verbo está no singular, em função de o determinante, “do público”, estar no singular.

Ah! Se houvesse o determinante no plural? Vejamos:

“No Brasil, 90% das pessoas creem em estagnação econômica.”

